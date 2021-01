Stasera in tv: Mamma, ho perso l’aereo su Italia 1 – trama e anticipazioni

A 30 anni dalla sua uscita nelle sale americane “Mamma, ho perso l’aereo” torna in onda su Italia 1 oggi 14 gennaio 2021 in prima serata.

Una serata all’insegna del grande cinema quella di oggi 14 gennaio 2021 sulla Mediaset. Italia 1 ci propone un grande classico “Mamma, ho perso l’aereo” a 30 anni dalla sua uscita nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti, il 16 novembre 1990. In Italia abbiamo potuto vederlo solo a partire da gennaio 1991 e ben presto è diventato un cult, spesso appuntamento imprescindibile delle vacanze natalizie di grandi e piccoli di tutto il mondo.

“Mamma,ho perso l’aereo”, trama e anticipazioni

Macaulay Culkin ci ha regalato una performance davvero indimenticabile e non a caso è stato tra i giovanissimi attori più pagati e famosi di sempre. Una vera star degli anni ’90, per la sua interpretazione del protagonista di “Mamma, ho perso l’aereo” e del suo seguito “Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York“, Kevin McCallister. Kevin è un ragazzino come tutti gli altri ma i suoi genitori, che stanno partendo per le vacanze, lo dimenticano accidentalmente a casa.

La famiglia numerosa di Kevin è partita per Parigi per trascorrere una vacanza tutti insieme, dimenticandosi il bambino a casa, che rimarrà da solo a godersi la casa e la libertà. Ad un primo momento di gioia incontrollabile per poter fare quello che vuole e mangiare quello che vuole in casa, Kevin dovrà ben presto vedersela con alcune difficoltà. Due buffi ladri cercheranno di intrufolarsi in casa e un vicino inquietante spaventerà il ragazzino.

Dalla sua uscita nelle sale nel 1991, il film ha guadagnato quasi 300 milioni di dollari negli Stati Uniti, e per lungo tempo è stato il film più visto di sempre, anche davanti a capolavori cult come “Ghost” o “Pretty Woman“. Anche in Italia l’accoglienza fu altrettanto positiva e al botteghino, la pellicola guadagnò oltre 14 miliardi di lire.