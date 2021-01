Stasera in tv, Diritto e Rovescio su Rete4: ospiti e anticipazioni

Tutte le anticipazioni e gli ospiti dell’appuntamento di oggi 14 gennaio 2021 con “Diritto e Rovescio”, in onda su Rete 4.

Torna oggi 14 gennaio 2021 l’appuntamento in prima serata con la politica e l’attualità di “Diritto e Rovescio“, su Rete 4. Come di consueto, Paolo Del Debbio guiderà i telespettatori italiani all’interno delle dinamiche della politica italiana e non e dell’attualità del nostro paese, con ospiti illustri ed esperti, per discuterne. Questa sera appuntamento davvero imperdibile, come annunciato dal profilo Twitter ufficiale del programma televisivo, che ha svelato il nome dei due ospiti della serata.

Diritto e Rovescio, gli ospiti della puntata di oggi

Non deluderà i telespettatori affezionati, questa puntata di “Diritto e Rovescio“, in onda questa sera sulla quarta rete, condotto dal giornalista Paolo Del Debbio che intervisterà due importantissimi nomi della politica italiana, al momento sulla bocca di tutti. I nomi sono stati annunciati dal profilo Twitter ufficiale del programma, ieri pomeriggio.

Leggi anche–> Italia Viva, dimissioni dei ministri, Renzi: “No a ribaltoni, mai a destra”

Il primo ospite della serata sarà Pierpaolo Sileri, medico chirurgo e docente universtitario, al momento Viceministro della Salute e senatore del Movimento Cinque Stelle. Insieme a Paolo Del Debbio discuterà di salute, economia ma anche politica. L’ultimo tweet inviato da Sileri, infatti, riguarda l’attuale crisi di governo e le mosse di Matteo Renzi: “Faccio fatica a comprendere le scelte politiche di Matteo Renzi in uno dei momenti più drammatici della storia recente” – scrive Sileri – “Continueremo a lavorare senza sosta per uscire dall’emergenza e far ripartire l’Italia.”

Leggi anche–> Paolo Del Debbio, chi è: età, vita privata e carriera del giornalista e conduttore

Dopo Sileri, da Paolo Del Debbio sarà presente proprio Matteo Renzi, leader di Italia Viva che in questo momento è davvero in primo piano, soprattutto nelle polemiche sulla crisi del governo Conte e la volontà di farlo cadere. “Stiamo facendo una battaglia di libertà e di coraggio contro il pensiero unico di larga parte dei talk e dell’informazione di palazzo.” – ha twittato Renzi di recente -“Ma lo stiamo facendo perché abbiamo idee e voglia di dare una mano ai nostri figli. Punto. Tutto il resto è chiacchiera populista.”