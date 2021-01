La trama e le anticipazioni della puntata di oggi 14 gennaio 2021 della fortunata soap opera di Canale 5 “Daydreamer – Le ali del sogno”.

Appuntamento con la fortunata soap opera turca “Daydreamer – Le ali del sogno” oggi 14 gennaio 2021 su Canale 5 in prima serata. La messa in onda della fiction si era interrotta a metà dicembre per una pausa natalizia per poi riprendere la settimana scorsa. Nelle puntate precedenti Can aveva lasciato la Fikri Harika per qualche tempo, per rilassarsi ad Agva dopo lo shock delle bugie della sua Sanem, di cui non riesce più a fidarsi. La ragazza, tuttavia, l’ha raggiunto in hotel e i due hanno passato una notte di passione. Ma Polen si è di nuovo messa in mezzo ai due amanti, chiedendo a Can di trasferirsi. Lui ha accettato mandando su tutte le furie Sanem, che ha fatto un brutto incidente per colpa di Yigit, che l’ha poi soccorsa e le è stato vicino mentre Can si è ingelosito. Ma cosa succederà nella puntata di oggi?

Daydreamer, cosa succederà nella puntata di oggi

La copywriter preferita dal pubblico di Canale 5, Sanem sarà molto agitata a causa del suo lavoro e della sua vita privata. La ragazza dovrà fare una presentazione importante per alcuni clienti prestigiosi dell’agenzia e questo la stresserà molto, ma la serata andrà bene e Sanem farà colpo sui presenti. Sanem spera di poter parlare con il suo amato Can, che verrò però trattenuto altrove per un malore della madre Huma che lo porterà via dalla sua fidanzata.

La ragazza sarà così in ansia per non aver potuto parlare con Can che, ancora geloso di Yigit e del rapporto che è nato tra lui e Sanem, la accuserà di aver deciso di lasciare l’agenzia Fikri Harika per la proposta di lavoro allettante di Yigit.

Guai all’orizzonte insomma per la coppia Can – Sanem che sembrano trovare ostacoli dappertutto. L’appuntamento con loro è questa sera su Canale 5, in prima serata.