Stasera in tv – Che Dio ci aiuti 6: cast e anticipazioni di oggi, 14 gennaio

Che Dio ci aiuti 6, fiction Rai con Elena Sofia Ricci, ci dà appuntamento stasera in televisione con i nuovi episodi della stagione: le anticipazioni di oggi, 14 gennaio

La fiction di Rai 1 in onda oggi, 14 gennaio, alle ore 21.25, con Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela, ci dà appuntamento con due nuovi episodi.

Scopriamo insieme cosa accadrà in anteprima a Che Dio ci aiuti.

Che Dio ci aiuti, trama degli episodi di stasera Fra le novità che riguardano la serie c’è innanzitutto il cambio di location. La grande famiglia allargata di Che Dio ci aiuti se trasferisce in un convento ad Assisi, città natale di suor Angela. Dettaglio noto e molto discusso sui social è inoltre il noviziato di Azzurra. È tornata sul piccolo schermo anche una vecchia conoscenza della serie, Diana Del Bufalo, nei panni di Monica.

Trama degli episodi di questa sera

Per il terzo appuntamento con Che Dio ci aiuti 6 verranno trasmessi due nuovi episodi, il numero 5 e 6. Nel primo Suor Angela si rende conto che il suo passato è legato indissolubilmente a quello di Erasmo. Rivelare l’accaduto al ragazzo, però, non sarà semplice per la suora.

Ginevra entra in crisi e le ragazze del convento cercano di aiutarla a ritrovare se stessa. Monica, d’altro canto, sembra convinta di essersi ammalata. Nico non crederà ai suoi sintomi, considerando anche la tendenza a esagerare della ragazza. Questa volta però Monica avrà ragione sulla sua salute.

Nel secondo episodio Erasmo e Suor Angela si mettono alla ricerca della madre di un bambino che è stato abbandonato in casa famiglia.

Nico, dopo aver scoperto la diagnosi di Monica, decide di starle vicino, colpito soprattutto dal fatto che la giovane non sembri prende la cosa sul serio. Azzurra, presa da ricordi dolorosi riguardanti il suo passato, cerca in ogni modo di distrarsi.

