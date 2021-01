Serie A, per i diritti tv c’è anche Amazon: la situazione

Serie A, quasi sicuramente le offerte del 26 gennaio non raggiungeranno il prezzo minimo combinato di 1,15 miliardi annui

Le società di calcio sono sempre più a caccia di soldi. Milioni necessari per aumentare i fatturati, un vortice che sembra non avere fine e che arricchisce sempre più i calciatori e gli agenti che sono alle loro spalle. Sono proprio i procuratori che sono al centro di questo sistema. Dalla legge Bosman che liberava i calciatori dalle società alla scadenza dei contratti, è stato un incremento costante. Club sempre più a caccia di incrementi di fatturati per restare competitivi. I diritti televisivi in questo scenario la fanno da padrone. Gli introiti maggiori per le squadre di calcio arrivano dalle pay-tv, quindi dalle tasche dei tifosi, a volte bistratati dal sistema del calcio attuale e anche da qualche presidente troppo legato al business.

Calcio, Serie A: al via l’asta dei diritti

Intanto il 26 gennaio la Lega calcio di Serie A scoprirà le offerte delle aziende interessate. C’è un tetto minimo da raggiungere necessariamente. Chi vuole i diritti del calcio deve assicurare alla Lega almeno 1,15 miliardi annui. Si tratta dei diritti televisivi per trasmettere le partite di calcio della Serie A nel triennio 2021/2024. La notizia è che al momento, quasi sicuramente nessuno si avvicinerà alla cifra minima per il 26 gennaio. Con ogni probabilità sarà tutto rimandato ai prossimi appuntamenti. Sullo sfondo, però, Amazon sembra davvero interessata e potrebbe sfilare il calcio della Serie A alla tradizionale Sky. Da Bezos sembrano fare sul serio. Dopo i film e le serie tv il colosso commerciale vuole anche il calcio, una crescita esponenziale che nell’era del Covid-19 ha avuto l’ultima impennata.

Gli acquisti online sono aumentati in tutti i paesi colpiti dalla pandemia. Probabile che si vada ad una vendita per piattaforme. Il satellite, il digitale e internet. In tal caso andrebbero in gioco più di una società. Sky resterebbe padrona del satellite mentre Amazon potrebbe contendere al canale della Lega i diritti via internet.

