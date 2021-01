Serie A, Amazon pronta all’offerta: svolta nei diritti tv

Novità in arrivo per quanto riguarda Amazon, che sarebbe propensa a formulare una nuova offerta con una svolta nei diritti tv

Una notizia a sorpresa riportata dal portale Bloomberg che sarebbe pronta ad una svolta nei diritti televisivi con l’offerta per la Serie A. La Lega ha diramata un comunicato con la scadenza prevista per il 26 gennaio 2021. C’è la possibilità anche di vari pacchetti con un’offerta folle fino al miliardo e mezzo di euro a stagione. Già nelle scorse settimane ha conquistato già una parte di Champions League, visto che in Italia saranno trasmesse le 16 migliori partite del mercoledì. Ora Amazon cercherà di puntare anche alla Serie A con la sua piattaforma Prime Video, ma al momento non si conoscono le modalità del pacchetto. In Inghilterra già un esempio con il gruppo che ha optato per un numero di sessanta partite valido per il triennio 2019-2022: l’abbonamento per Amazon in Inghilterra costa 7,99 sterline al mese.

Serie A, le varie offerte di Amazon

Novità importante per la Serie A con il bando che prevede tre proposte con tutte e 380 le partite per satellite (prezzo minimo 500 milioni l’anno), digitale terrestre (400 milioni) e internet (250 milioni) in co-esclusiva con il canale . Per la vendita mista, invece, saranno diversi pacchetti: il primo con 266 partite in esclusiva per satellite, digitale e internet (750 milioni), il secondo da 114 partite sempre per satellite, digitale e internet (250 milioni); infine, il terzo da 114 partite solo per internet (150 milioni).