Serena Bortone positiva al Covid-19, annullato Oggi è un altro giorno?

La conduttrice di “Oggi è un altro giorno”, Serena Bortone, è risultata positiva al Covid-19. Il programma pomeridiano è a rischio.

La giornalista e conduttrice Serena Bortone è risultata positiva al Covid-19. La notizia è stata diffusa pochi minuti fa dal sito Dagospia, che non ha però rivelato le condizioni di salute della presentatrice.

Serena Bortone è in studio ogni pomeriggio su Rai 1 con il suo programma “Oggi è un altro giorno“. In molti ora si chiedono se la puntata di oggi andrà comunque in onda con una sostituta della conduttrice risultata positiva al Coronavirus o se la Rai deciderà di far slittare la programmazione del talk e sostituirlo con un altro programma. Dagospia ha tenuto informati i suoi utenti, annunciando quale dovrebbe essere il destino della trasmissione.

LEGGI ANCHE -> Coronavirus 13 gennaio: ancora 500 morti, scende il tasso di positivi

LEGGI ANCHE -> Coronavirus, Papa Francesco dà l’esempio: si è vaccinato

Serena Bortone, quali sono le condizioni di salute della conduttrice di “Oggi è un altro giorno”

Sembra che oggi la conduttrice Serena Bortone presenterà “Oggi è un altro giorno” in collegamento da casa sua. Se così dovesse essere, le condizioni di salute della presentatrice sembrerebbero essere abbastanza buone nonostante abbia contratto il Covid-19.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

La notizia della positività al Coronavirus di Serena Bortone ha fatto il giro del web in pochissimi minuti. Sono già in tantissimi i fans della conduttrice ad essersi riversati suoi suoi social per farle un in bocca al lupo e augurarle una pronta guarigione. Tutti sperano che la conduttrice riesca a superare la malattia senza troppe difficoltà.