Cosa sapere sulla giovane attrice emergente della fiction Raffaella Di Caprio, chi è: cugina di Leonardo, carriera e curiosità.

Classe 1993, Raffaella Di Caprio è diventata famosa qualche anno fa, quando a poco meno di 20 anni si presenta alle candidature di Miss Italia, arrivando fino alla finale. Alla fine arriva quinta e vince anche il titolo di Miss Wella Professionals Campania. La ragazza sin da giovanissima dimostra una certa predisposizione per la recitazione.

Studentessa presso la facoltà di marketing delle imprese turistiche, la giovane ha anche avviato la carriera di attrice e in molti la ricordano soprattutto per la sua partecipazione alla fiction di Canale 5, Furore 2. Nello sceneggiato televisivo, interpreta il ruolo di Giovanna Minutillo, un’incantevole ragazza napoletana trasferitasi a Lido Ligure.

Carriera e curiosità sull’attrice Raffaella Di Caprio

Nell’estate dello scorso anno, la giovane attrice è stata insignita del premio come ‘Attrice più bella d’Italia’ durante le finali nazionali di Mister Italia e Miss Grand Prix che si sono svolte nella città di Pescara. Ma in un’intervista ci tiene a chiarire che la bellezza in questo campo non è la sola cosa che conti: “Mi ha aiutato molto, ma non può e non deve essere la cosa più importante della carriera”.

La giovane attrice ostenta anche la sua parentela alla lontana con il divo di Hollywood Leonardo DiCaprio e sogna: “Magari sfiorassi l’1% della sua carriera”. Intanto, nel corso della sua carriera, si è tolta già qualche soddisfazione, facendo parte della compagnia teatrale del Bagaglino, scelta da Pingitore per uno spettacolo. In televisione, è apparsa invece nei programmi condotti da Barbara D’Urso e Piero Chiambretti. Attiva sui social, è molto seguita sul suo profilo Instagram.