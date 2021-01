Precipita e muore con la figlia neonata: tragedia per l’influencer Lili Luo

La socialite sino-americana Lili Luo è morta in un terribile incidente assieme alla sua bambina di appena cinque mesi.

Una socialite cinese americana un tempo molto vicina a Hillary Clinton è precipitata nuda dal suo attico a Hong Kong mentre teneva in braccio la figlia di 5 mesi. Entrambe purtroppo sono morte sul colpo.

L’orribile incidente che ha coinvolto la 34enne Lili Luo e sua figlia, Aier, è avvenuto il 6 gennaio a Yau Ma Tei, secondo quanto riportato dai media locali. Un’autopsia determinerà ora la causa della morte.

La disgrazia costata la via a Lili Luo e alla piccola Aier

Le autorità stanno indagando se la donna, che secondo quanto riferito è l’unica figlia del magnate immobiliare Lin Luo, presidente della società cinese Jinlin Real Estate, abbia sofferto di depressione post-partum.

“La donna e la bambina sono state dichiarate morte sul colpo. Le indagini iniziali hanno rivelato che sono precipitato da un appartamento al piano attico”, riferisce la Polizia in un comunicato, precisando che la donna è stata trovata nuda dopo il terribile volo.

Lili Luo era molto attiva sui social, dove raccontava con post e foto il suo stile di vita sontuoso, ma soprattutto il suo sconfinato amore per la figlia. Su Instagram l’influencer si era definita una “mamma single”. In un post del 2015 la giovane aveva pubblicato una foto che la ritraeva in compagnia della cantante pop britannica Rita Ora, mentre uno scatto datato 15 luglio 2017 l’ha immortalata mentre incontrava l’ex segretario di Stato e first lady americana Hillary Clinton.

