Oroscopo del giorno, venerdì 15 Gennaio: tutti i segni dello Zodiaco

Il weekend è oramai ad un passo da noi. Ecco a voi dunque le previsioni dell’oroscopo per la giornata di venerdì 15 Gennaio 2021.

Siamo giunti ad un passo dal weekend, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa ci riserverà questo venerdì. Che cosa avranno oggi in serbo per noi il cielo e le stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? È arrivato il momento di scommettere e lanciarsi verso nuove esperienze? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di venerdì 15 Gennaio 2021.

Venerdì 15 Gennaio 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Durante la giornata di oggi potreste incappare in qualche difficoltà. Nonostante tutto le prossime ore si prospettano tutto sommato positive. È in arrivo una Luna importante ed è bene che vi teniate pronti a cogliere tutte le opportunità.

Toro. Cielo sereno durante la giornata di oggi per voi. È arrivato finalmente il momento di risolvere una volta per tutte le questioni spinose che vi hanno attanagliato la mente. Non abbiate paura del confronto, andrà tutto per il verso giusto.

Gemelli. Le prossime ore potrebbero risultare ai vostri occhi un po’ piatte e prive di brio. Sono in arrivo tempi decisamente migliori, dunque stringete i denti e rimboccatevi le maniche. I vostri sacrifici verranno ricompensati, non temete.

Cancro. Saturno, uscendo dalla sua opposizione, vi sta regalando momenti di leggerezza ed armonia. La giornata di oggi si prospetta decisamente positiva per voi, dunque approfittatene per gettarvi a capofitto verso nuove esperienze.

Leone. Durante le prossime ore qualche nuvola colorerà di grigio il vostro cielo sereno. Sono in arrivo delle turbolenze, soprattutto sul piano economico. Ragionate bene prima di chiudere un affare, potreste pentirvene.

Vergine. È arrivato per voi il momento di raccogliere i frutti della vostra semina. Durante la giornata di oggi tutti gli astri e le stelle saranno dalla vostra parte, dunque approfittatene e proseguite dritti verso i vostri obiettivi.

Bilancia. Avete dedicato gli ultimi tempi a voi stessi ed alla riflessione, e probabilmente non è ancora il momento adatto per prendere una decisione definitiva. Un po’ di solitudine vi farà bene oggi, e vi aiuterà a riordinare i pensieri.

Scorpione. Durante la giornata di oggi fareste meglio a mantenere la calma e ad evitare di dare troppo in escandescenza. Il nervosismo potrebbe colorare di grigio il vostro cielo sereno, ma non temete, verso sera si sistemerà tutto.

Sagittario. I tempi sono maturi per l’amore e per le nuove scoperte. Tenete gli occhi bene aperti, qualche nuova conoscenza potrebbe sorprendervi piacevolmente. Cercate di rimandare a domani le questioni più serie, e concedetevi un po’ di svago.

Capricorno. Fuoco e fiamme durante la giornata di oggi. Gli astri saranno tutti dalla vostra parte e vi regaleranno una giornata colma di soddisfazioni e sorprese. Il periodo è ottimo per i sentimenti, dunque levate il freno a mano e buttatevi.

Aquario. Durante la giornata di oggi, Giove sarà dalla vostra parte, ma la posizione di Urano vi renderà le cose un po’ più difficili. Molto probabilmente fareste meglio a tenere lontano i cattivi pensieri e la malinconia, rimanendo magari al fianco di una persona cara.

Pesci. Oggi Venere sarà totalmente dalla vostra parte. Via libera dunque per quel che riguarda l’amore e l’eros. I tempi sono inoltre maturi per i chiarimenti e per mettere finalmente un punto alle questioni passate.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.