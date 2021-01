Nuovo Dpcm, tre regioni in zona rossa e nove in arancione: le novità

L’Italia si sta preparando ad un nuovo Dpcm, che entrerà in vigore a partire dal 16 gennaio 2021: ecco le nuove misure restrittive

Novità in arrivo con il nuovo Dpcm, che entrerà in vigore a partire dal 16 gennaio. Tante regioni, inoltre, potrebbero cambiare subito colore dopo una diversa classificazione. Lombardia, Emilia Romagna e Sicilia rischiano di passare in zona rossa con misure più stringenti. Inoltre, ci sarebbe già la bozza che prevede il divieto di spostamento tra regioni, anche tra quelle gialle. Lo stato d’emergenza resterà tale almeno fino al 30 aprile; infine, sarà presente anche l’area bianca, che riguarderà i casi sotto i 50 casi ogni 100mila abitanti e Rt sotto a 1 con l’obbligo della mascherina e del distanziamento.

Leggi anche –> Quando uscirà il nuovo Dpcm: tutte le ultime anticipazioni

Leggi anche –> Nuovo Dpcm, scatta dal 16 gennaio: Conte avvisa “terza ondata certa”

Nuovo Dpcm, le nuove misure restrittive

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Successivamente per quanto riguarda il nuovo Dpcm saranno vietati gli spostamenti tra le regioni e le province autonome dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021 salvo quelli ‘motivati ​​da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione’, come recita la bozza che sta circolando in queste ore. In aggiunta, in zona arancione potrebbero passare Lazio, Friuli Venezia-Giulia, Liguria, Puglia, Umbria, Marche, Piemonte, Trentino Alto Adige con Calabria, Veneto e Lombardia già presenti in questa area. Tutto sarà più chiaro con il report della cabina di monitoraggio con il ministro Speranza che ha rivelato già i cambiamenti che ci saranno da qui a breve. Infine, nel nuovo Dpcm sarà presente l’abbassamento della soglia dell’Rt: con valore 1 si va subito in zona arancione, con 1,25 in zona rossa.