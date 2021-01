Sport in lutto, è morta Kathleen Heddle, leggenda del canottaggio olimpico: la campionessa canadese aveva 55 anni.

Kathleen Heddle, tre volte campionessa olimpica di canottaggio per il Canada, è morta. Aveva 55 anni. La notizia ha sconvolto il mondo dello sport olimpico, trattandosi di una campionessa molto amata e conosciuta. La donna è morta nella sua casa di Vancouver, ha detto mercoledì Rowing Canada in una dichiarazione a nome della sua famiglia.

La Heddle ha avuto un cancro al seno e ai linfonodi seguito da melanoma e cancro al cervello per sei anni. Di lei si ricordano le grandi imprese sportive nel canottaggio in coppia con Marnie McBean. Hanno trionfato sia nel due senza che nel due di coppia, specialità del canottaggio, sia alle Olimpiadi del 1992, che nelle successive del 1996.

Chi era Kathleen Heddle, campionessa olimpica canadese

Inoltre la Heddle ha anche vinto l’oro nell’otto femminile nel 1992. Heddle e McBean hanno portato la bandiera del Canada alla cerimonia di chiusura dei Giochi di Atlanta del 1996. “Sono distrutta e senza parole oggi per questa perdita”, ha scritto la McBean in un post sui social media. “Ci ha lasciati troppo presto”, ha aggiunto. Heddle e McBean sono gli unici atleti canadesi a vincere tre medaglie d’oro alle Olimpiadi estive. Hanno anche vinto l’oro nella coppia senza timoniere ai campionati del mondo del 1991 e del 1995.

La coppia Heddle e McBean è stata inserita nella Sports Hall of Fame canadese nel 1997. Tricia Smith, presidente del Comitato Olimpico canadese ed ex vogatore olimpico, era amica di Heddle. Ha osservato: “Kathleen era la più grande atleta olimpica in ogni senso della parola e una roccia per tutti coloro che la conoscevano. Un orgoglioso canadese di tale profondità di carattere, si è avvicinata a tutto ciò che ha fatto con integrità e grazia”. Heddle lascia suo marito, Mike, oltre a due figli Lyndsey e Mac.