Milionario e “pensionato” a 39 anni con le azioni Tesla: il miracolo di Jason

Jason DeBolt comprò un pacchetto di azioni Tesla nel 2013, e mai investimento fu più fortunato: ora è straricco e può mettersi a riposo.

Smettere di lavorare e andare in pensione ad appena 39 anni, con una rendita da milionario, dopo aver visto crescere a dismisura il valore di un pacchetto di azioni comprate nel 2013. Sembra la trama di uno dei quei film sui draghi della finanza di Wall Street, invece è tutto vero.

Il fortunato investitore in questione risponde al nome di Jason DeBolt ed è un ex dipendente di Google prima e di Amazon poi. Otto anni fa l’intraprendente giovane aveva comprato azioni di Tesla quando costavano appena 7,50 dollari l’una: una scommessa che all’epoca poteva apparire un po’ azzardata, e invece si è rivelata straordinariamente vincente, visto che ora a 39 anni, il Nostro si ritrova in tasca un tesoretto da ben 12 milioni di dollari.

La geniale intuizione del giovane azionista di Tesla

È stato lo stesso Jason a raccontare questa straordinaria storia attraverso il suo profilo Twitter: il suo messaggio è subito diventato virale, tanto da attirare i riflettori del blog finanziario americano Ramp Capital, che ha poi deciso di raccontare tutto per filo e per segno.

Nel 2013, come accennato, il giovane comprò 2.500 azioni di Tesla quando il prezzo era di 7,50 dollari: un investimento di circa 19mila dollari, per un lotto che ora vale oltre due milioni. Ma lui non ha la benché minima intenzione di rivendere: “Entro il 2030 le azioni potrebbero valere 20-30mila dollari”, ha risposto a chi gli chiedeva se teme una bolla finanziaria dietro la vertiginosa crescita di Tesla. E se lo dice lui c’è da credergli…

