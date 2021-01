MasterChef Italia 10, anticipazioni puntata del 14 gennaio

MasterChef Italia 10 torna con il consueto appuntamento del giovedì. Scopriamo in quali prove dovranno sfidarsi i concorrenti.

Il programma di cucina più amato d’Italia torna come sempre su Sky Uno e Now Tv alle 21:10. Questa settimana è la volta del settimo e ottavo episodio e tutti non vedono l’ora di scoprire i piatti in cui dovranno cimentarsi.

I concorrenti sono rimasti in 16, ma presto il loro numerò diminuirà ancora. Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli li giudicheranno nelle varie prove. Oltre alla classica Mystery Box e all’Invention Test, ci sarà anche un’esterna in provincia di Verona.

MasterChef Italia 10: ecco le prove dei prossimi episodi

Come di consueto, la puntata si apre con la Mystery Box dove i concorrenti trovano dei cibi afrodisiaci. La sfida consisterà nel creare dei piatti che accendano il desiderio. I giudici assaggeranno le tre preparazioni migliori e incoroneranno il vincitore. Quest’ultimo potrà godere di un grande vantaggio nell’invention Test.

La seconda sfida si baserà sulla cucina calabrese. Il grande ospite della puntata sarà lo chef Nino Rossi che detiene una stella Michelin con il suo ristorante Qafiz. Questo chef stellato porterà tre sue creazioni e potrà rivelare alcuni suoi segreti al vincitore che dovrà successivamente assegnare i piatti agli altri concorrenti.

La prova in esterna porterà gli aspiranti chef a Valeggio sul Mincio, un comune in provincia di Verona. I concorrenti si divideranno in due brigate e dovranno servire ai commensali dei piatti che dovranno essere il più possibile vicini alla tradizione. Per sapere chi si aggiudicherà tutte queste sfide, non c’è altro da fare che guardare questo emozionante episodio.

Ovviamente, non bisogna dimenticare che la squadra perdente dovrà affronta un Pressure Test e che qualcuno dovrà abbandonare il programma.