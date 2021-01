Mario Balotelli, la fake news che lo fa impazzire: “Ora basta”

Mario Balotelli rompe il silenzio sul flirt con Nicole Mazzocato e chiede di farla finita con “gossip stupidi”.

Da ormai diverse settimane sul web circolano piccantissime indiscrezioni su Mario Balotelli e Nicole Mazzocato. Lo statuario calciatore del Monza e l’influencer ed ex protagonista di Uomini e Donne avrebbero trascorso insieme la notte di San Silvestro. Ma lui smentisce nel modo più assoluto il flirt.

Lo sfogo di Mario Balotelli su Instagram

All’ennesimo rumor sulla sua vita sentimentale Mario Balotelli alla fine è sbottato su Instagram: “Basta gossip stupidi”, ha scritto il giocatore del Monza in una delle sue “stories”, stanco di leggere notizie a suo dire infondate. “Quindi così sarei in prigione? Ragazzi lasciatemi recuperare in pace, il mio obbiettivo è il Monza tornare e dare il meglio per questa squadra. Basta ad associamenti inesistenti. Piuttosto sostenete e tifate, che questo obbiettivo stagionale è sicuramente più importante e interessante di una fake news dei gossip. Buona giornata e spero che sia stato chiaro”.

Nicole Mazzocato, dal canto suo, si è servita di un’intervista concessa al portale Very Inutil People per confermare che tra lui e Mario Balotelli non c’è nessuna liaison amorosa. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha poi chiarito una volta per tutte che la sera di Capodanno si trovava con alcuni amici, assicurando di non aver visto il noto calciatore neanche nei giorni successivi. Resta però da capire come mai subito dopo aver messo a tacere i pettegolezzi abbia cominciato a seguire su Instagram Abigail Barwuah, ovvero la sorella di Balotelli.

