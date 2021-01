Maria De Filippi torna a condurre in Rai, ma qualcuno storce il naso. La conduttrice sarà alla guida di un evento televisivo previsto nei prossimi mesi. Ecco quando vedremo la presentatrice sulla Rete Ammiraglia.





Al fianco della regina di Amici, Uomini e Donne e C’è posta per te, ci saranno anche Fiorella Mannoia e Sabrina Ferilli. Ma c’è qualcuno che sembrerebbe non essere entusiasta di questa novità nel palinsesto televisivo.

Maria De Filippi torna a condurre in Rai: la notizia non è gradita proprio da tutti

Nell’ultimo periodo abbiamo visto più volte la presentatrice televisiva essere ospite di programmi in onda sui canali della Rai. Ne sono un esempio, le ospitate della De Filippi a Che tempo che fa o a Domenica In. A breve il pubblico potrà vedere la conduttrice alla guida di un nuovo evento televisivo, proprio sulla Rete Ammiraglia.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Giorgio Manetti, il dubbio su Maria De Filippi: “Possibile non se ne accorga?”

Il programma che condurrà la De Filippi era previsto per il 25 di novembre scorso ma non è andato in onda a causa della seconda ondata da Covid-19 su tutto il nostro territorio nazionale. La trasmissione sarà trasmessa quindi il 9 di marzo e affronterà il tema della battaglia contro la violenza sulle donne, in occasione della giornata mondiale dedicata all’argomento.

Potrebbe interessarti anche –> Maria De Filippi passa alla Rai? Perché si parla del suo addio a Mediaset

Leggi anche –> Maria De Filippi nonna, l’annuncio della conduttrice che fa felici i fan

Non tutti però si sono dimostrati entusiasti delle novità del palinsesto televisivo. In particolar modo Aldo Grasso, firma del Corriere della Sera e critico televisivo. Sul tema delle ultime apparizioni in Rai della conduttrice, come si legge su Gossipetv.com, il giornalista ha infatti affermato: “Non capisco perché la Rai dia così tanto spazio alla concorrenza”. Continuando ancora: “Costanzo e la De Filippi godono di così tanti privilegi da poter praticare il crossover a loro piacimento?”. Concludendo infine: “O vedremo presto la De Filippi produrre per la Rai e condurre per Mediaset?”.