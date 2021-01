Italia al voto? Tutte le ipotesi dopo la crisi di governo

Non solo la pandemia, ma in Italia c’è crisi di governo con le dimissioni delle ministre di Italia Viva Teresa Bellanova ed Elena Bonetti: cosa succederà?

In Italia è partita ufficialmente la crisi di Governo con le dimissioni delle ministre di Italia Viva Teresa Bellanova ed Elena Bonetti e del sottosegretario Ivan Scalfarotto. Inoltre, nella giornata di ieri lo stesso Premier Conte aveva già incontrato al Quirinale Sergio Mattarella: “Il governo può andare avanti solo con il sostegno di tutte le forze di maggioranza. Ci vuole una maggioranza solida per portare avanti l’azione del governo”, così poi aveva riferito alla stampa. Lo stesso Presidente della Repubblica, dopo l’incontro con Conte, ha rivelato di uscire velocemente da questo stato di crisi anche a causa della pandemia ancora presente sul territorio italiano. Inoltre, ai giornalisti presenti il Premier Conte ha svelato le possibili mosse.

Crisi Governo Conte, la ministra annuncia: “Siamo al capolinea”

Crisi di governo, Giuseppe Conte non si arrende e rilancia

Italia al voto, le varie ipotesi

Al momento al vaglio ci sarebbero diverse ipotesi per continuare a governare: la prima è quella di un Governo con Conte con la stessa maggioranza dando rilancio all’esecutivo; la seconda è quella del Premier Conte con una maggioranza diversa e in questo caso Italia Viva dovrà essere sostituita; la terza ipotesi, inoltre, è quella della stessa maggioranza con un Premier diverso con le dimissioni di Conte e Mattarella darebbe un nuovo incarico; la quarta potrebbe prevedere l’istituzione di un governo istituzionale guidato, secondo indiscrezioni, da una personalità importante come quella di Mario Draghi; infine, la quinta ipotesi è quella di andare al voto, ma lo stesso Renzi in conferenza stampa: “Non ci credo al voto perché il Parlamento non ha le condizioni per andare al voto, si andrà nel 2023”.