Infermiera morta nel sonno a San Germano: Elisabeth aveva 39 anni

La comunità di San Germano (Frosinone), piange la scomparsa dell’infermiera Elisabeth Durazzo, morta nel sonno a 39 anni.

La notizia della tragica morte di Elisabeth Durazzo, infermiera professionista di 39 anni, ha lasciato senza parole sia la comunità di San Germano, nella quale abitava e lavorava, che quella di Aquino in cui era cresciuta. La donna non aveva malattie pregresse e nei giorni scorsi non aveva presentato alcun segnale che lasciasse immaginare un malore fatale. Pochi giorni prima del decesso si era sottoposta al tampone ed era risultata negativa. Sembrava, insomma, che tutto stesse andando per il meglio.

Ieri mattina, invece, il marito si è accorto che Elisabeth non si era alzata al solito orario e quando è andato a chiamarla ha capito che non stata respirando. A quel punto ha chiamato immediatamente un’ambulanza, ma la corsa dei colleghi non è bastata per salvarle la vita. I medici intervenuti in casa sua non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso. La morte di Elisabeth non è considerata sospetta, si pensa che l’infermiera sia morta per arresto cardiocircolatorio.

Infermiera muore nel sonno: il cordoglio di amici e colleghi

La morte di Elisabeth ha colto di sorpresa e sconvolto tutti. Solo a novembre aveva ottenuto il contratto a tempo indeterminato ed aveva cominciato questo 2021 con fiducia e tranquillità. Era sposata e madre di un bambino del quale adesso si occuperà solo il padre. In queste ore sono stati innumerevoli i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia da amici, parenti e semplici conoscenti. L’infermiera era molto amata sul posto di lavoro e chiunque la conoscesse imparava a volerle bene.

A mostrare il proprio cordoglio è stato anche il sindaco di Aquino Libero Mazzaroppi, il quale una volta appresa la notizia ha scritto: “Aquino piange una delle sue figlie migliori, una giovane moglie e una fantastica mamma Elisabeth Durazzo, solo pochi giorni fa avevi scritto sul tuo profilo ‘Welcome 2021 e non fare scherzi’. Il destino è crudele perché oggi non ci sei più. Nessuno nella nostra città riesce a trattenere le lacrime e a placare lo sconforto per te e per i tuoi cari cui, ti assicuro, sarà umanamente impossibile alleviare il dolore e lo strazio. Sarai sempre presente in mezzo a tutti noi, da qui all’eternità”.

