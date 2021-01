Indiana Jones, nuovo videogame sviluppato da Bethesda: non uscirà su Ps5?

Bethesda ha annunciato l’accordo con LucasFilmsGames per la produzione di un nuovo videogame su Indiana Jones, sarà esclusiva Xbox?

Alla fine degli anni ’90, la Lucas Arts era una delle case di sviluppo di videogiochi più amate al mondo. Da quegli studi erano uscite le versioni videoludiche dei brand cinematografici più famosi della Lucas Films, ovvero Indiana Jones e Star Wars, ma anche alcuni dei videogiochi che fanno parte della storia del medium: The Secret of Monkey Island, The Day of the Tentacle e Grim Fandango. L’importanza di Lucas Arts nel mondo del gaming è andata a scemare con l’evoluzione del medium, quando cioè l’ingresso del 3D ha modificato il concetto stesso di videogame.

Negli anni 2000 le avventure grafiche che avevano reso grande la casa di sviluppo sono divenute fuori moda e sono stati sempre meno i videogiocatori interessati ai ritmi cadenzati e riflessivi di quella tipologia di videogame. In questi anni la Lucas ha affidato la saga di Star Wars ad Electronic Arts (quelli di Fifa per intenderci) e sono usciti alcuni capitoli decisamente interessanti: The Old Republic, gdr online sviluppato da Bioware, Star Wars Battlefront, sparatutto sviluppato da Dice (gli stessi di Battlefield) e The Jedi Fallen Order, action sviluppato da Respawn Entertainment.

Indiana Jones, il nuovo videogame sarà sviluppato da Bethesda

Se il rilancio del brand Star Wars in campo videoludico si può definire un successo, lo stesso non può dirsi per quello di Indiana Jones. L’ultimo titolo canonico (escludendo dunque i Lego Indiana Jones) risale al 2009 ed è Indiana Jones ed il bastone dei re. Si trattava di un action adventure in stile Tomb Rider, che però non riusciva a tenere testa con i titoli che narrano le avventure di Lara Croft (personaggio che attinge a piene mani dal film di Spielberg) né tantomeno con quelle di Nathan Drake in Uncharted: proprio nel 2009 il secondo capitolo della serie Sony veniva all’unanimità decretato gioco dell’anno.

A quasi 12 anni dall’ultima iterazione, lo scorso 12 gennaio Bethesda ha annunciato tramite un teaser trailer di aver trovato l’accordo con la LucasFilmsGames per lo sviluppo di un nuovo videogioco ambientato nell’universo di Indiana Jones. Attualmente sappiamo che sarà una storia originale, dunque non ripercorrerà vicende narrate nei film, e che ad occuparsene saranno gli svedesi di Machine Games, gli stessi che hanno riportato in auge un brand storico come Wolfenstein. Le premesse per un ritorno al successo del brand insomma ci sono tutte, ma prima di poter mettere le mani sul gioco potrebbero passare anni.

Sarà un’esclusiva Xbox?

La domanda che si sono posti tutti dopo l’annuncio è stata: sarà un gioco in esclusiva su Xbox? Una domanda lecita visto che in ottobre Bethesda è stata acquisita da Microsoft e che l’accordo con Lucas è posteriore all’acquisizione. Per il titolo su Indiana Jones, dunque, non ci dovrebbero essere accordi precedenti con gli altri produttori. Ciò nonostante l’esclusività non è sicura, visto che la Lucas potrebbe aver messo come clausola l’approdo su più piattaforme per massimizzare i profitti.

Se così fosse, e se i dati di vendita di Ps5 venissero confermati anche nei prossimi mesi, è difficile immaginare che il titolo non arrivi anche sulla piattaforma Sony. I possessori della console nipponica, dunque, hanno ancora una speranza di poter mettere le mani sul titolo. Speranza che si basa sul fatto che i diritti del gioco sono sempre in mano a Lucas e sul fatto che la stessa Bethesda non ha fatto annunci riguardanti l’esclusività. Ciò che è certo è che il gioco approderà al Day1 sul Game Pass, come tutti quelli sviluppato dai team interni di Microsoft.