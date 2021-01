Moriva 64 anni fa Humphrey Bogart: l’incredibile vita dell’attore

Humphrey Bogart è stato una vera e propria icona del mondo del cinema. Scopriamo insieme qualcosa in più su di lui e sulla sua vita privata.

Humphrey Bogart è stato un attore statunitense, icona del cinema hollywoodiano. La sua figura viene ancora oggi ricordata dagli studiosi e dagli appassionati, e l’uomo è considerato una vera e propria leggenda. L’American Film Institute l’ha addirittura inserito al primo posto nella classifica delle più grandi stelle della storia del cinema. Scopriamo dunque insieme tutto ciò che c’è da sapere sull’attore e sulla sua incredibile storia.

Leggi anche->Sabrina, la storia dell’indimenticabile Audrey Hepburn: vita privata e carriera

Bogart è nato da una famiglia benestante il 25 Dicembre 1899 a New York, sotto il segno zodiacale del Capricorno. L’uomo scelse di abbandonare gli studi da giovane, prestando successivamente servizio per la marina militare. In seguito cominciò ad interessarsi al mondo dello spettacolo. Il suo primo impiego fu per William Brady, un impresario teatrale di allora, che ingaggiò Humphrey come attore sui palcoscenici. Il suo talento saltò immediatamente all’occhio del pubblico e della critica, ed in poco tempo Bogart cominciò a scalare le vette del mondo del cinema di Hollywood.

Leggi anche->Armie Hammer, chi è l’attore: età, foto, carriera e vita privata

Prima del 1941 l’attore fece parte del cast di numerose produzioni, la maggior parte di genere poliziesco. La svolta si ebbe però quando John Huston lo ingaggiò per Mistero del Falco. I due diedero insieme vita al vero e proprio personaggio iconico di Bogart, un uomo duro e sardonico, che segnò per sempre l’intero mondo del cinema. Tra i suoi film più celebri ricordiamo Una pallottola per Roy, Casablanca, Grande sonno, e Isola di corallo. A partire dagli Anni ’40 in poi, l’oramai celeberrimo e acclamato Bogart cominciò a lavorare con sempre minore grinta, ritrovando la sua passione soltanto di fronte a ruoli di personaggi complessi e controversi. Recitò per la famosa commedia Sabrina, insieme alla magnifica Audrey Hepburn.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Humphrey Bogart: vita privata del celebre attore di Hollywood

L’affascinante Humphrey Bogart fece a lungo parlare di sé, e non solo per il suo indiscutibile talento. L’attore infatti si innamorò della giovanissima Lauren Bacall, e non nascose le sue passioni per il mare e soprattutto per l’alcol. I suoi atteggiamenti ironici e anticonformisti divennero un vero e proprio marchio di fabbrica, che l’accompagnò fino al giorno della sua morte. L’uomo si spense esattamente 64 anni fa, il 14 Gennaio 1957, all’età di 57 anni, a causa di un tumore ai polmoni. I suoi atteggiamenti da duro, che celavano in realtà un animo nobile e puro, sono ancora oggi ricordati ed apprezzati, e rimarranno sempre nel cuore di tutti gli amanti del cinema.