Guenda Goria e Filippo Nardi: emerge la verità sul flirt tra i due

Concorrenti del Grande Fratello Vip, Guenda Goria e Filippo Nardi stanno insieme? Emerge la verità sul flirt tra i due.

I due ex gieffini Guenda Goria e Filippo Nardi stanno insieme? Questa la domanda che in questi giorni si fanno molte riviste di gossip e siti Internet. La notizia sarebbe di quelle esplosive per una serie di ragioni. Innanzitutto per quanto accaduto tra l’ex gieffino e la madre della ragazza.

Filippo Nardi infatti è stato squalificato ed estromesso dalla casa del Grande Fratello Vip proprio per aver usato parole irripetibili nei confronti di Maria Teresa Ruta. Lui si è poi in qualche modo scusato, durante Pomeriggio Live, per poi ricascarci appena un paio di giorni dopo con una nuova battuta sulla Ruta.

L’ex gieffina Guenda Goria chiarisce il rapporto con Filippo Nardi

La stessa Guenda Goria, a proposito della nuova battuta, ha spiegato di essere offesa da quanto detto alla madre, ma di non serbare in alcun modo rancore. In ogni caso, oggi a Mattino 5 ci ha tenuto a smentire in maniera netta il gossip su un presunto flirt. Ha anche raccontato come sono andate le cose: “Smentisco la relazione con Filippo Nardi semplicemente noi ci siamo incontrati per la prima volta nello studio televisivo, dopo esserci parlati spesso al telefono. Lui si è molto scusato con me personalmente, dopo le parole che ha detto”.

“Sì ci siamo visti, siamo andati a prendere un caffè, assolutamente” – ha affermato ancora Guenda Goria – “Una cosa che faceva piacere anche a me, incontrandolo per la prima volta, abbiamo fatto una passeggiata e mi ha proposto un caffè”. Ma ha tenuto ancora una volta a sottolineare che a suo avviso Filippo Nardi ha esagerato nei confronti della mamma: “Smentisco la liason. Io sono una che non tiene rancore e depone l’ascia di guerra, mi sarebbe piaciuto finire in pace con lui, ma continua a bersagliare mia madre”.