Gianmarco Saurino, chi è la fidanzata misteriosa dell’attore: età, carriera, curiosità

Gianmarco Saurino è un attore che si sta facendo conoscere grazie alla sua bravura. Ma chi è la sua fidanzata misteriosa? Scopriamolo insieme.

Gianmarco Saurino è uno dei giovani attori che sta occupando la scena televisiva del momento. E’ tra i nuovi protagonisti della fiction di Rai 1, “Che Dio ci aiuti“, arrivata alla sesta stagione. Insieme a lui sono presenti Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi e tanti altri.

L’attore è nato a Foggia il 12 dicembre 1992 e, oltre che nel mondo delle fiction televisive, è conosciuto anche per aver recitato a teatro ed essersi interessato di doppiaggio. Ma cosa sappiamo della sua vita sentimentale? Saurino stesso ha rivelato tempo fa in un’intervista di essere ufficialmente fidanzato da tempo con una chef pugliese. “C’è una persona nella mia vita. Voglio dire che sono felicemente fidanzato da un paio d’anni. Lei fa la chef e vive a Firenze, ma è pugliese come me. Fidanzarmi mi è servito per mantenermi coi piedi per terra“, ha rivelato Gianmarco ai microfoni di “Verissimo“.

Gianmarco Saurino, il rapporto con la sua fidanzata

“Devo dire che lei è un genio, perché è molto brava a vivere la mia popolarità. Mi sta sempre accanto, sapendo quando è il momento di intervenire“, ha svelato Gianmarco Saurino riguardo la sua fidanzata. Con la sua ragazza, quindi, non condivide la passione per la recitazione in quanto quest’ultima è una chef, ciò nonostante però sembra essere in grado di gestire benissimo le luci della ribalta.

Gianmarco Saurino preferisce evitare di mostrare la sua fidanzata, specialmente sui social, e preferisce vivere la sua relazione in privato. Sui social, però, condivide gli scatti legati al lavoro e ai nuovi progetti.