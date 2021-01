Gianmarco Saurino, chi è: età, carriera, fidanzata e curiosità

By

Gianmarco Saurino è un attore di teatro e del piccolo schermo. Scopriamo di più su di lui e sulla sua carriera nel mondo della recitazione.

Saurino si è dedicato al mondo del teatro e a quello della televisione. Lo abbiamo visto nei panni di Lorenzo Lazzarino nella fiction “Doc Nelle Tue Mani” e di Nicodemo Santopaolo in “Che Dio Ci Aiuti“.

Per chi non lo sapesse, l’attore è apparso anche nella fiction Rai “Non dirlo al mio capo 2“. Scopriamo tutto su di lui e sulla sua brillante carriera.

Chi è Gianmarco Saurino: biografia e carriera dell’attore foggiano

Classe 1992, Saurino nasce a Foggia. Ha avuto da sempre la passione per la recitazione e per lo spettacolo. La sua formazione da attore inizia già da ragazzo dato che il suo obiettivo ero quello di sfondare nel cinema. Frequenta il Teatro sperimentale Limoni in Puglia e a 19 anni si trasferisce a Roma.

Leggi anche -> Erasmo Genzini, chi è la fidanzata Federica Esposito: età, foto, carriera

Nella città eterna riesce a ottenere il diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia. Prenderà parte a 14 spettacoli e grazie alla sua determinazione e grande abilità riesce a sfondare nel mondo della cinematografia italiana, nonostante fosse nato come attore di teatro.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Un’altra delle sue grandi passioni sono gli sport estremi, come il paracadutismo, ma ama anche passatempi più tranquilli come la musica. Saurino suona l’ukulele e l’armonica. Il suo grande amore rimane però la Puglia dove non perde occasione di andare. La sua terra è molto presente sul suo profilo Instagram, insieme agli scatti del suo cane.

Leggi anche -> Diletta Leotta fidanzato, dopo Cal Yaman spunta un amatissimo campione

Forse non tutti sanno che Saurino ha un passato da doppiatore che lo ha fatto lavorare nel cast di “The Rarest Ones“. Il suo esordio sul piccolo schermo è nel 2015 con la serie “Questo è il mio paese”, ma il successo arriva solo due anni dopo con “Che Dio Ci Aiuti“. Successivamente ha recitato in molte altre serie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianmarco Saurino (@giasau)

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attore ha confessato di essere abbastanza timido e insicuro, cosa che non lo renderebbe un gran seduttore. L’uomo è fidanzato da qualche anno con una chef che vive a Firenze, ma è pugliese come lui. Tra i due le cose sembrano andare a gonfie vele.