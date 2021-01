GF Vip, Cecilia Capriotti insulta Andrea Zenga. Fan infuriati: “Eliminatela!”. La frase, pronunciata dalla concorrente del reality show, non è piaciuta al pubblico. Ecco che cosa è successo all’interno della casa più spiata della televisione.





Dopo 4 mesi dall’avvio del programma televisivo, scoppiano le prime tensioni anche tra i concorrenti arrivati in un secondo momento all’interno del gioco. Le parole di Cecilia hanno colpito Zenga e tutti suoi suoi fan, i quali hanno chiesto a gran voce l’eliminazione della Capriotti.

GF Vip, Cecilia Capriotti insulta Andrea Zenga. I fan reclamano l’eliminazione della concorrente

Continua, in queste ore, a serpeggiare una certa tensione all’interno della casa. Questo in particolar modo dopo la frase infelice pronunciata da Cecilia Capriotti. La showgirl infatti ha fatto andare su tutte le furie, non solo Andrea Zenga, ma anche tutti i suoi ammiratori.

La Capriotti si trovava a parlare con Maria Teresa Ruta quando, parlando di Andrea Zenga e dei possibili futuri eliminati dal gioco, ha affermato: “Non fanno fuori uno che fa pena, ha già avuto due clip sulla sua storia”. Cecilia si riferiva molto probabilmente al tormentato rapporto che il giovane ha con il celebre padre, più volte raccontato all’interno della casa e nel corso della prima serata del programma.

Zenga si è subito sfogato con Pierpaolo Petrelli, il quale si è mostrato subito dalla sua parte, definendo l’affermazione della Capriotti come “davvero triste”. Poi però Andrea ha deciso di rivolgersi direttamente a colei che aveva pronunciato quella frase. “Non mi piace la parola ‘pena’ utilizzata per parlare di me”, ha dichiarato Zenga, ammettendo che non avrebbe neanche parlato del rapporto con suo padre all’interno della trasmissione. La Capriotti, dal canto suo, ha affermato che la sua frase voleva far intendere il senso di tenerezza suscitato dalla storia del concorrente e che non volevano avere, le sue parole, un’accezione negativa.

Non hanno voluto sentir ragioni invece, su Twitter, i fan di Zenga, i quali hanno invocato a gran voce l’eliminazione della Capriotti, additata di essere una stratega, interessata soltanto al gioco.