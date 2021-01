Erasmo Genzini, chi è: età, carriera e curiosità sull’attore di Che Dio ci aiuti

Scopriamo chi è Erasmo Genzini: età, curiosità, fidanzata e carriera dell’attore che ha conquistato le donne d’Italia in Che Dio ci aiuti.

Spesso gli attori sono persone molto diverse dai personaggi che interpretano (ad eccezione di casi famosi come Charlie Sheen in ‘Due uomini e mezzo’), dunque non deve sorprendere se il coraggioso Diego Marra de ‘L’Isola di Pietro’ non corrisponde al carattere mite e riservato del suo interprete: Erasmo Genzini. Divenuto noto al grande pubblico proprio grazie all’interpretazione nella fiction con Gianni Morandi, l’attore adesso sta conquistando i (e sopratutto le) fan con la partecipazione all’ultima stagione di ‘Che Dio ci Aiuti’.

Attore poliedrico, Erasmo Genzini viene considerato uno dei migliori prospetti della nostra scuola cinematografica e presto potremmo vederlo in qualche grande produzione cinematografica. Nato a Napoli il 18 febbraio del 1991, Erasmo ha cominciato a recitare quando aveva solo 8 anni. I genitori decisero infatti di iscriverlo alla scuola di recitazione di Castellammare di Stabia per fargli vincere la timidezza. Da piccolo aveva il terrore dell’apparire e presentarsi in scena era un vero e proprio trauma. Studiare recitazione gli ha fatto vincere la paura ed oggi di quei timori infantili non è rimasta più traccia.

Erasmo Genzini, chi è

Il suo esordio sul set risale al 2013, quando ha debuttato in televisione grazie alla fortunata serie ‘Sotto Copertura’. Come detto la notorietà è giunta qualche anno più tardi, quando ha recitato nella fiction ‘L’Isola di Pietro’, nella seconda e nella terza stagione. La prova della maturità è giunta in questo inizio 2021 con il ruolo nell’amatissima serie tv Rai ‘Che Dio ci aiuti’.

La vita privata va a gonfie vele, Erasmo è fidanzato da 10 anni con la splendida fotomodella Federica Esposito. L’attore ha raccontato di averla incrociata in strada e di essere stato colpito istantaneamente dal suo fascino, il giorno dopo l’ha contattata su Facebook e da quel giorno non si sono mai lasciati: “È la ragazza che amo da quando eravamo poco più che adolescenti. Ci amiamo da quando io ho 20 anni e lei 16! Federica e la recitazione sono i miei due grandi amori, che sono andati di pari passo in questi anni. Quando ricevo un rifiuto, lei mi incoraggia a non mollare e, grazie a lei, ho trovato la forza per andare avanti”.

