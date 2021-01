Erasmo Genzini, chi è la fidanzata Federica Esposito: età, foto, carriera

Erasmo Genzini è un attore la cui carriera sta prendendo il volo negli ultimi anni. E’ fidanzato con la modella Federica Esposito, vediamo chi è.

Erasmo Genzini si sta affermando sempre di più negli ultimi anni ed è considerato da molti una giovane promessa nel mondo della recitazione. Da questa stagione fa parte del cast di “Che Dio ci aiuti” 6, al fianco di Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi, Diana Del Bufalo, Francesca Chillemi e tanti altri.

Erasmo Genzini è di origini napoletane e il pubblico sembra apprezzarlo molto. Dopo la prima puntata di “Che Dio ci aiuti” 6, in molti fan hanno commentato scrivendo i loro consensi per il nuovo personaggio Erasmo Ferri. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? L’attore è fidanzatissimo con una ragazza, Federica Esposito. I due sembrano stare insieme da all’incirca 10 anni e nonostante la giovane età vivono insieme. Di lei Erasmo ha detto che dal momento in cui la vide per strada rimase subito colpito dal suo fascino. “E’ la ragazza che amo da quando eravamo poco più che adolescenti. Ci amiamo da quando io ho 20 anni e lei 16! Federica e la recitazione sono i miei due grandi amori, che sono andati di pari passo in questi anni“, ha rivelato.

Federica Esposito, chi è la fidanzata di Erasmo Genzini

Ma chi è Federica Esposito? Sappiamo che è una modella dagli scatti che mostra spesso sul suo profilo Instagram. E’ nata nel 1996 ed ha dunque 25 anni, ma non sappiamo quando sia nata con esattezza. Nel 2019 ha conseguito la Laurea in Lettere e Culture Moderne presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.

Federica Esposito e il fidanzato Erasmo Genzini condividono la passione per i viaggi, non è raro vedere le foto che condividono sui social in luoghi da sogno, sia mare, montagna o città.