Elisa Isoardi stupisce ancora: ecco come sfida il freddo

Elisa Isoardi ha condiviso un nuovo scatto sui social, stavolta in tenuta sportiva: nonostante le basse temperature la conduttrice non rinuncia al suo allenamento.

Elisa Isoardi è una conduttrice più amate e seguite dal pubblico italiano. Dopo la conduzione de “La prova del cuoco” su Rai Uno e la partecipazione a “Ballando con le stelle” che l’ha vista gareggiare a fianco del maestro Raimondo Todaro, la 38enne di Cuneo continua a far parlare di sé con i suoi post sui social, dove in questo primo scorcio di 2021 è più attiva che mai.

L’allenamento en plein air di Elisa Isoardi

“Oggi così… di corsa 🏃🏻‍♀️ #sport #movimento #vita“: questo il laconico post che Elisa Isoardi ha appena pubblicato sul suo profilo Instagram, con una foto di lei in primo piano scattata durante un allenamento all’aria aperta. La conduttrice, in tenuta sportivissima di colore blu, in tinta col sereno cielo azzurro sullo sfondo, buca lo schermo coi suoi occhi di ghiaccio e nasconde la bocca con una sciarpa.

Evidentemente, per l’intrepida Elisa è (ancora) tempo di smaltire gli eccessi mangerecci del periodo natalizio con un po’ di sana attività fisica all’aperto, con buona pace del freddo (in questi giorni il clima è particolarmente rigido da un capo all’altro dell’Italia, ma tant’è”). Del resto, come recita un vecchio adagio, “chi bella vuol apparire un poco deve soffrire”.

I fan e follower di Elisa Isoardi, intanto, hanno molto apprezzato questa nuova istantanea della sua vita privata, e mettono in risalto la sua irresistibile bellezza: dopo “Ballando” sembra proprio rifiorita…