Donna uccisa, cadavere nascosto in una valigia: caccia all’uomo FOTO

È terribile la scoperta del cadavere di una donna uccisa, che il suo assassino ha occultato dentro ad una valigia. Ora si cerca il killer.

I poliziotti della Squadra Omicidi di Londra hanno lanciato una caccia all’uomo in tutta Europa dopo il ritrovamento del corpo di una donna uccisa, nascosto all’interno di una valigia nella zona Ovest della capitale dell’Inghilterra.

Identificata la vittima: si tratta di Joanna Borucka, 41 anni, il cui cadavere è stato scoperto da un pittore in un ostello. C’è già un potenziale sospettato. Si tratta di un 50enne, tale Petras Zalynas, che si pensa abbia lasciato il Regno Unito. Joanna era originaria della Polonia e l’ultima volta che era stata vista viva era lo scorso 13 novembre. Il rinvenimento del cadavere della donna uccisa è datato invece al 18 dicembre 2020, dopo una segnalazione in merito ad un tanfo pesante che si protraeva da circa due settimane.

Donna uccisa, il potenziale sospettato potrebbe trovarsi in Germania

Sconosciute le cause del decesso, ma non ci sono dubbi riguardo al fatto che la vittima sia stata ammazzata in circostanze violente. Il ricercato, Petras Zalynas, è originario della Lituania e ci sono indizi che fanno pensare che possa essersi nascosto in Germania.

Le polizie inglesi e tedesche stanno collaborando per la sua cattura. C’è anche una richiesta da parte delle stesse forze dell’ordine rivolto a chi possa conoscere Zalynas, per avere ulteriori informazioni sul suo conto. Un invito rivolto in particolare alla comunità lituana a Londra.