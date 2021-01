Coronavirus 14 gennaio: scendono i positivi e i ricoverati

Emergenza Coronavirus oggi 14 gennaio in Italia: scendono i positivi e i ricoverati, quasi 900mila i vaccinati.

Altra giornata in cui sembrano stabilizzarsi i dati per quanto riguarda il Coronavirus in Italia: chi si attendeva che dopo le festività natalizie ci potesse essere una nuova ondata di contagi, per fortuna al momento è stato smentito. Ma la situazione è ancora molto precaria e difficile, per cui occorre prudenza.

Leggi anche –> Galli: “Vaccino a personale delle scuole, zone a colori non servono”

Uno dei dati sicuramente più importanti di oggi è un nuovo calo degli attualmente positivi, legato soprattutto alla crescita dei dimessi o guariti. Sono infatti oggi 561.380 gli attualmente positivi, circa 4mila in meno rispetto a ieri. Ci sono invece purtroppo anche nelle ultime 24 ore 522 decessi.

Leggi anche –> Coronavirus, la variante brasiliana potrebbe ‘resistere’ al vaccino

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Dati Coronavirus Italia oggi 14 gennaio: la situazione

I nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono 17.246, su un totale di 160.585 tamponi effettuati. Questo vuol dire che il rapporto tra positivi e totale dei tamponi effettuati risale sopra al 10% e corrisponde oggi al 10,75%, un dato che comunque mostra un trend molto stabile negli ultimi 3-4 giorni. Cala anche decisamente il numero dei ricoveri: sono 437 in meno quelli complessivi e 22 in meno quelli in terapia intensiva.

Per quanto riguarda la tendenza negli ultimi sette giorni, il dato è di 16.560 casi in media al giorno, con una crescita del due per cento rispetto ai sette giorni precedenti. Sono 508 i decessi medi giornalieri negli ultimi sette giorni, vale a dire il 14% in più rispetto ai giorni precedenti. Salgono del 22% i tamponi in media effettuati ogni giorni e tornati a essere un numero sufficiente dopo il calo delle festività natalizie. I vaccinati intanto sfiorano il numero di 900mila.