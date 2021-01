Consigliera negazionista, le sue teorie su Bill Gates, vaccini, 5G e Dio

Lei è Francesca Benevento e ha assunto una posizione fortemente negazionista ed altrettanto controversa sulla pandemia: “Bill Gates ci vuole tutti morti”.

Una consigliera municipale negazionista del gruppo misto ha rilasciato alcune dichiarazioni dal tono fortemente negazionista. Dichiarazioni che fanno ovviamente discutere. Lei è Francesca Benevento ed in origine risultava eletta per il Movimento 5 Stelle nel Municipio XII. La sua opinione sui vaccini è decisamente singolare. Sul proprio profilo personale Facebook la donna si dice convinta che gli stessi serviranno a “telecomandare le persone a distanza”.

Affermazioni che fanno seguito a diverse altre esternazioni da negazionista rilasciate nei mesi scorsi. Secondo la consigliera municipale, la pandemia sarebbe tutta una invenzione deputata a controllare le persone dal loro interno. “Una volta c’era la tv con i suoi programmi spazzatura ed il degrado morale ad essi connesso, ora invece si passa direttamente con l’individuo. Vi inietteranno dei quantum dots per connettervi alla loro rete di controllo. Il tutto a distanza, con una copia dell’elettrone intrecciato al vostro conservato altrove e sul quale faranno quello che vogliono con la vostra persona”. La Benevento afferma che il Dna non supporta l’impianto delle nanomacchine, mentre l’Rna porta a delle mutazioni genetiche per fare si che questo controllo a distanza abbia luogo.

Negazionista, la consigliera comunale spiega tutto dal suo punto di vista

In tutto ciò la negazionista non manca di tirare in ballo anche il solito 5G, la sorveglianza ed il controllo del mondo ed altre teorie complottiste del genere già sentite altre volte. Ma con in più l’aggiunta del potere provocare infarti a distanza per colpire dissidenti e persone scomode. “Va tutto a vantaggio delle case farmaceutiche, che stanno già guadagnando milioni su milioni sulle masse lobotomizzate da impulsi e campi elettromagnetici”. E sui vaccini: “Sono un’opera di Satana contro il Regno di Dio. Il Signore ha dato all’uomo il libero arbitrio affinché potesse scegliere, ed i vaccini sono responsabili di una nuova specie umana, schiava ed impura”. Neppure i medici, gli infermieri e tutti coloro che si espongono da un anno in prima persona contro il virus per aiutare migliaia di persone ogni giorno vengono risparmiati.

“Bill Gates ci vuole tutti morti”

“Loro che si stanno vaccinando per primi, cosa intendono dimostrare? Di essere i fedeli servi dei loro padroni? Pur sapendo che per un vaccino occorrono 5 anni, pur non conoscendo il contenuto del veleno (che sarà noto forse fra 2 anni), pur sapendo che le case farmaceutiche sono coperte da immunità per qualsiasi danno biologico si sottopongono a ciò che gli viene richiesto dai governanti corrotti o meglio da un Bill Gates che ci vuole tutti morti (ma in realtà quest’ultimo fa beneficenza da anni ed è in prima fila nella lotta alla pandemia, n.d.r.) e i rimanenti controllati da remoto? Forse la loro vita e la loro salute valgono così poco quanto il loro stipendio?”.