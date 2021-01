Burioni Le Iene, il programma Mediaset insiste: “Risponda alle domande”

Altra puntata della lotta senza quartiere Roberto Burioni Le Iene. La trasmissione di inchieste di Italia 1 incalza il noto virologo.

Prosegue la durissima lotta Burioni Le Iene, con la trasmissione di Italia 1 che accusa il noto virologo di conflitto di interessi. Di contro il noto accademico dell’ospedale San Raffaele di Milano ha ricevuto tanti attestati di stima e di sostegno da parte della comunità medica e scientifica italiana.

Ed a Burioni Le Iene rivolgono un lungo post sui propri canali web ufficiali, tra i quali Instagram. Il professore chiede che vengano presentate in tribunale le prove di tale, presunto conflitto di interessi. La redazione della trasmissione televisiva di Mediaset risponde con le seguenti parole. “Premesso che saremo non solo a disposizione, ma anche lieti di fornire al giudice tutte le risposte alle domande che ci verranno fatte e che potranno quindi essere valutate come fino ad ora non è stato possibile fare…”.

Burioni Le Iene, la lotta reciproca continua

“Forse Burioni non ha capito che in uno stato di diritto i giornalisti non solo possono ma devono fare domande, che per quanto scomode restano sempre domande e non sono accuse. Inoltre, vorremmo dire a Burioni che in Tribunale non saremo gli unici a dover dare delle risposte (e che appunto non vediamo l’ora di farlo)”.

“Quando gli sarà domandato che rapporto ha con Pomona e Fides Pharma. Perché non ha mai detto pubblicamente in Rai che è consulente di case farmaceutiche. Su che basi ha definito il plasma iperimmune una cura costosa e rischiosa. E se percepisce un compenso per la sua partecipazione a ‘Che tempo che fa’, saremo in aula ad ascoltare le risposte che sarà tenuto finalmente a dare al Giudice. Anche noi siamo proprio curiosi”.