Atalanta Cagliari Coppa Italia: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Atalanta e Cagliari è valido per gli ottavi di Coppa Italia: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Si va completando il quadro dei quarti di finale della Coppa Italia, che vede oggi altre due partite degli ottavi in programma. Seppur con diverse difficoltà, hanno strappato il pass per il turno successivo le squadre favorite sulla carta, ovvero Milan e Inter, che si affronteranno nel derby al prossimo turno, Napoli e Juventus. A queste si aggiunge la Spal.

La compagine ferrarese ha infatti battuto a sorpresa il Sassuolo a Reggio Emilia ed è così la quarta squadra ad accedere ai quarti di finale. Alle 21.15 invece si affrontano due formazioni dalla storia calcistica importante come l’Atalanta, la rivelazione degli ultimi anni, e il Cagliari.

Precedenti di Atalanta – Cagliari e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera al Gewiss Stadium di Bergamo tra i padroni di casa dell’Atalanta e la formazione del Cagliari è un’esclusiva Rai e sarà quindi visibile per tutti su Raidue a partire dalle 21.15, ma non solo. Infatti, chi non potrà seguire davanti al teleschermo la partita, ha la possibilità di vederla in diretta streaming su Raiplay, piattaforma web del servizio pubblico, sempre in chiaro.

Quello tra le due squadre in Coppa Italia è ormai un confronto con davvero diversi precedenti, ben 11 nell’intera storia della competizione. Non ci sono stati finora pareggi e il bilancio è nettamente a favore degli orobici, che hanno conquistato otto vittorie contro le appena tre partite vinte dai sardi. L’ultimo incontro risale alla stagione 2018/2019 dove a spuntarla fu l’Atalanta per 2-0. Segnarono Zapata e Pasalic.

Atalanta e Cagliari, le due squadre in campo: le formazioni

Gasperini e Di Francesco stanno completando le loro scelte in vista del match di questa sera. Queste le formazioni in campo:

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi; Miranchuk, D. Zapata.

CAGLIARI (4-2-3-1): Vicario; Zappa, Pisacane, Ceppitelli, Tripaldelli; Marin, Oliva; Nandez, Ounas, Sottil; Pavoletti.