Al Bano non ne può più, scarica così Romina: finito tutto

Al Bano Carrisi non ce la fa più a sopportare le voci e decide di scaricare una volta per tutte Romina Power: è finito tutto.

La soap opera mediatica creata sugli sviluppi sentimentali nella vita di Al Bano Carrisi e Romina Power è durata ben oltre il loro rapporto matrimoniale. Sebbene il cantante di Cellino San Marco circa 20 anni fa si sia innamorato di un’altra donna – Loredana Lecciso – ed abbia avuto da lei due splendidi figli, le voci su un ritorno di fiamma con Romina non si sono mai sopite. Anzi sono state incrementate dopo il ritorno sulle scene della coppia d’oro della musica leggera italiana.

Già la scorsa primavera il cantante aveva chiarito che il suo cuore appartiene ormai a Loredana Lecciso. La coppia, infatti, ha smentito le voci di un ritorno di fiamma con la Power annunciando che la crisi di coppia era stata definitivamente superata e che da quel momento in avanti avrebbero fatto di tutto per fare andare avanti la loro relazione. Ciò nonostante i fan e alcuni giornali di gossip continuavano a diffondere rumor, indiscrezioni e speranze su un possibile riavvicinamento con Romina.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Al Bano scarica Romina: “Siamo come fratello e sorella”

Stanco delle continue domande, delle voci e delle presunte notizie, Al Bano di recente ha chiarito una volta per tutte che il suo cuore appartiene a Loredana Lecciso. Parlando della sua ex ha infatti dichiarato: “Con Romina siamo come fratello e sorella”. Una frase che non lascia spazio ad interpretazioni o dubbi: la storia d’amore tra i due è finita, almeno per quanto riguarda lui. Al Bano è deciso a pensare alla sua attuale compagna e al futuro dei due figli nati dal loro amore: Jasmine e Bido.

Leggi anche ->Loredana Lecciso, il sogno nel cassetto: “Ecco cosa vorrei da Al Bano”

Su Loredana nella stessa intervista ha dichiarato: “Lei è una compagna straordinaria”. Mentre sul rapporto lavorativo con l’ex moglie ha aggiunto: “Abbiamo recuperato la giusta dimensione del vivere e poi sul palcoscenico è grande gioia, perché io mi diverto proprio come mi divertivo in passato”.

Leggi anche ->Romina Power, la denuncia choc: continuano i trattamenti disumani