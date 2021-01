Il Presidente della Corte Costituzionale ha chiarito che in caso di danni causati dal vaccino lo Stato deve risarcire i danni.

Sul fronte delle vaccinazioni anti Covid tutto sta andando per il meglio: ieri siamo arrivati a 800.000 vaccinati e l’arrivo delle prime dosi del vaccino di Moderna fa ben sperare per il raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati dal Ministero della Salute per il primo trimestre. Per il momento non sono emerse grosse controindicazioni, su tutti i vaccinati, infatti, ci sono stati due casi di leggera paralisi facciale, tuttavia la sintomatologia presentata dai due infermieri non è permanente né preoccupante per la loro salute.

Maggiori riscontri su eventuali effetti collaterali, tuttavia, li si avranno dopo l’iniezione della seconda dose, quella che garantirà ai soggetti che si sono sottoposti al vaccino di avere l’immunità dal Covid-19. Esiste inoltre la possibilità che alcuni soggetti presentino dei danni collaterali su lungo termine, un’eventualità che gli studi effettuati sui vaccini a disposizione non hanno potuto escludere per ragioni di tempistiche strette.

Vaccino, presidente Corte Costituzionale: “In caso di danni lo Stato deve pagare”

La percentuale di rischio di effetti collaterali a lungo termine, in ogni caso, è molto bassa, dunque tale possibilità non deve spaventare i cittadini. Interrogato sulla sicurezza del vaccino, il presidente della Corte Costituzionale ha spiegato in primo luogo: “Il Pubblico deve garantire che il vaccino non fa male”. Cosa che effettivamente è stata fatta con i controlli effettuati sia dall’Ema che dall’Aifa, dunque da questo punto di vista non ci sono state irregolarità di nessun tipo.

Lo stesso poi aggiunge che nel caso in cui i danni si dovessero presentare ad alcuni soggetti che hanno aderito alla campagna di vaccinazione, lo Stato dev’essere pronto a pagarne i danni: “Se dovesse invece accadere che, per qualsiasi ragione, si verifichino danni a chi accetta di fare il vaccino c’è la responsabilità dello Stato. Responsabilità che si traduce nel dovere di risarcire il danno subito. Non soltanto per i vaccini obbligatori, o comunque per i trattamenti sanitari obbligatori, ma anche per quelli fortemente consigliati: e questo si legge in una pronuncia della Corte Costituzionale”.

