Studentessa scomparsa nel nulla, tutta la Francia sotto choc

La studentessa Diary Sow è scomparsa oramai da parecchi giorni. La procura di Parigi ha aperto un’inchiesta al fine di ritrovarla.

Diary Sow, la studentessa modello senegalese, è scomparsa da oramai alcune settimane senza lasciare alcuna traccia. La ragazza è partita per le vacanze di Natale, trascorrendo alcuni giorni a Tolosa, e non ha più fatto ritorno. Le autorità francesi e senegalesi sono attualmente impegnate nelle ricerche e tutto il mondo rimane in attesa di qualche buona notizia.

Leggi anche->Macerata, si cerca 15enne scomparsa: “L’hanno vista con un uomo”

La giovane e bellissima Sow viveva e studiava a Parigi grazie ad una borsa di studio, vinta in seguito agli strabilianti successi accademici ottenuti in Senegal. Adesso la ragazza è scomparsa da quasi due settimane, e le autorità francesi, quelle senegalesi, e tutti i compagni di scuola la stanno cercando disperatamente. Il suo badge universitario è stato passato per l’ultima volta il 4 Gennaio 2021, il giorno effettivo della sua scomparsa. Da quel momento in poi non si hanno più avuto notizie di Diary.

Leggi anche->Torino, ritrovati i resti di Federica Farinella: era scomparsa 19 anni fa

Le autorità del Senegal hanno chiesto massimo impegno, ed il presidente Macky Sall è disposto ad ad adottare ogni misura necessaria per ritrovare Diary. La procura di Parigi ha aperto un’inchiesta, ed attualmente anche tutta la Francia è concentrata al massimo nelle ricerche. Nella giornata di domenica 10 Gennaio 2021, più di 100 studenti senegalesi si sono riuniti per distribuire volantini alla popolazione, e le ambasciate si sono mosse per contattare tutti gli ospedali al fine di ricavare qualche informazione. Al momento non si hanno ancora notizie della giovane Sow, e tutto il mondo è in attesa speranzoso di una svolta.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Diary Sow, scomparsa la studentessa migliore del Senegal

Diary Sow è nata in una famiglia modesta a Mbour, in Senegal, a circa 80 chilometri dalla capitale Dakar. La ragazza, scomparsa lo scorso 4 Gennaio 2020 di ritorno dalle vacanze di Natale trascorse a Tolosa, era una delle più brillanti e promettenti studentesse del Senegal. Si trovava infatti a Parigi in seguito al conseguimento di una borsa di studio. La ragazza, di circa 20 anni, era conosciuta all’interno di tutto il paese dopo aver vinto diversi concorsi. È stata infatti eletta come Miss Scienze nel 2017, e Migliore Studentessa del Senegal nel 2018 e 2019.