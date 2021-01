Stasera in tv Sopravvissuto – The Martian, trama e cast

Questa sera in onda su Italia 1 “The Martian” il capolavoro di Ridley Scott con protagonista Matt Demon. Ecco la trama e il cast del film.

Questa sera alle 21,30 appuntamento con il grande cinema di Ridley Scott. “The Martian – Il sopravvissuto“, tratto dal romanzo “L’uomo di Marte” scritto da Andy Weir che racconta della prima missione sul Pianeta Rosso, andrà in onda oggi 13 gennaio 2021 su Italia 1. Ecco tutte le anticipazioni, la trama e il cast del film.

The Martian, trama e cast della pellicola

Il protagonista di “The Martian”, Mark Watney, interpretato da Matt Demon, si trova insieme ai suoi compagni in missione su Marte, quando una violenta tempesta lo fa allontanare dal resto dell’equipaggio. Credendolo morto, i compagni se ne vanno e Mark, ancora vivo, rimane solo su Marte non sapendo come tornare indietro e come sopravvivere.

Leggi anche–> Netflix fa uscire un film a settimana: ecco tutti i prossimi titoli

Mark deve così trovare il modo di sopravvivere in un pianeta ostile e sconosciuto ma anche di allertare la Terra del fatto che è ancora vivo, in modo da escogitare un piano per tornare a casa. La NASA e i suoi compagni cercano in tutti i modi di riportarlo indietro, mentre tutto il mondo rimane col fiato sospeso per la vita dell’astronauta. Se la vita su Marte per Mark diventa sempre più difficile, dalla Terra arrivano le soluzioni più complicate e audaci per tentare di farlo tornare a casa. Come andrà a finire?

Leggi anche–> San Patrignano, Letiza Moratti sul docu-film di Netflix: “Un’occasione persa

“The Martian – Il sopravvissuto“, che è uscito nel 2015 e ha incassato al botteghino oltre 600 milioni di dollari in tutto il mondo, andrà in onda questa sera alle 21,30 circa su Italia 1 e dopo la trasmissione in tv sarà anche disponibile on demand sulla piattaforma streming di Mediaset Play.