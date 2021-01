Stasera in tv | La ragazza dei tulipani: trama completa, trailer e cast

La ragazza dei tulipani, film del 2017, è l’adattamento cinematografico del romanzo di Deborah Moggach edito nel 1999 e intitolato Tulip Fever: tutti i dettagli sulla pellicola, oggi 13 gennaio

La ragazza dei tulipani, film uscito nei cinema italiani nel 2017, è l’adattamento cinematografico del romanzo omonimo scritto da Deborah Moggach. Diretto dal regista Justin Chadwick, il lungometraggio trova nel cast Alicia Vikander, Dane DeHaan, Zach Galifianakis, Judi Dench e Christoph Waltz. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sulla pellicola che andrà in onda stasera su Rai 2 a partire dalle ore 21.20.

La ragazza dei tulipani, trama completa

Nel XVII secolo, Sophia rimane orfana e viene presa in carico dal convento di Sant’Ursula. Cresciuta, la madre badessa organizza per lei un matrimonio combinato conveniente, sia per Sophia che per le sorelle del Sant’Ursula.

La passione ovviamente non sfiora minimamente la ragazza che finisce per diventare semplicemente una moglie trofeo per il suo sposo, un ricco mercante. Quando un ritrattista viene convocato dal mercante perché lo ritragga assieme alla sua giovane sposa, fra Sophia e il bel Jan scatta una scintilla mai sentita fino ad allora.

Cast completo del film di Justin Chadwick:

Alicia Vikander (Sophia Sandvoort);

Dane DeHaan (Jan Van Loos);

Jack O’Connell (William Brok);

Holliday Grainger (Maria);

Judi Dench (badessa di St. Ursula);

Christoph Waltz (Cornelis Sandvoort);

Douglas Hodge (Nicholas Steen);

Zach Galifianakis (Gerrit);

Matthew Morrison (Mattheus);

Cara Delevingne (Annetje);

Joanna Scanlan (sig.ra Overvalt);

Tom Hollander (dott. Sorgh);

Cressida Bonas (sig.ra Steen);

Kevin McKidd (Johan De Bye);

David Harewood (Prater);

Michael Nardone (Daan);

Alexandra Gilbreath (Lysbeth);

Michael Smiley (Pieter);

Miltos Yerolemou

Daisy Lowe (Carolijn).

La ragazza dei tulipani, trailer italiano

