Una donna ha giurato di non guidare più dopo aver fatto una scoperta terrificante dentro la maniglia della propria vettura.

Una guidatrice ha raccontato la sua esperienza terrificante: quando è tornata alla sua automobile e stava per aprire la portiera, ha notato qualcosa di particolarmente strano all’interno della maniglia della macchina.

L’esperienza di questa donna australiana è diventata virale dopo aver scelto di condividerla su Facebook. La donna ha condiviso una foto della sua macchina a Armidale, nel Nuovo South Wales, con il messaggio: “Pensavo che fosse un bruco peloso. Non ho usato la mia macchina per oltre una settimana“. Una misteriosa creatura si nascondeva infatti all’interno della maniglia della macchina, con le zampe pelose ben in vista. L’aracnide è stata identificata come una Holconia insignis della famiglia degli Sparassidae. Il post è stato condiviso con i 31 mila membri della pagina Facebook di Australian spider identification.

La proprietaria del veicolo, una giovane donna australiana, ha rivelato che ha visto il ragno all’ultimo momento, poco prima di impugnare la maniglia. Un utente ha commentato la sua storia, scrivendo che: “Mi piacciono i ragni ma penso che avrei avuto bisogno di nuove mutande se avessi messo la mano lì dentro senza notarlo“.

“Non è più la tua macchina adesso, ha un nuovo proprietario. Dovresti dargli le chiavi“, ha commentato ironicamente un altro utente. Moltissime sono state le reazioni di choc riguardo alla storia terrificante dell’aracnide. “Il poverino forse stava bruciando sul metallo della macchina e ha cercato riparo. O forse è rimasto bloccato lì con il caldo“, ha scritto un altro utente di Facebook.