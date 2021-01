La ragazza dei tulipani, chi è l’attrice Alicia Vikander: età, foto, carriera

Alicia Vikander è una giovane ma affermatissima attrice e produttrice cinematografica svedese. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Alicia Vikander è un’attrice e produttrice cinematografica svedese che nonostante la giovane età ha saputo conquistare in poco tempo una fama mondiale. Conosciamola più da vicino.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Alicia Vikander

Alicia Amanda Vikander è nata a Göteborg il 3 ottobre 1988, figlia dello psichiatra Svante Vikander e dell’attrice teatrale Maria Fahl-Vikander. I suoi genitori si sono separati quando lei aveva solo due mesi: Alicia è cresciuta con la madre, che l’ha resa partecipe della sua vita al teatro, permettendole di frequentare l’ambiente e appassionarsene, mentre il padre ha avuto altri cinque figli con un’altra donna, due femmine e tre maschi.

Alicia ha iniziato la sua carriera recitando in serie e film svedesi tra cui Pure (Till det som är vackert), che le è valso numerosi riconoscimenti dalla critica e premi, tra cui lo Shooting Stars Award al Festival internazionale del cinema di Berlino ed il Guldbagge Award, il più importante premio cinematografico annuale conferito in Svezia. Nel 2012 ha debuttato sul grande schermo nei film Anna Karenina e Royal Affair, ottenendo per entrambi i ruoli un buon riconoscimento.

Leggi anche –> Stasera in tv | La ragazza dei tulipani: trama completa, trailer e cast

Alicia Vikander ha però raggiunto la fama internazionale dopo aver interpretato i ruoli di Alice Deane nella pellicola Il settimo figlio (2014), Tasha in Son of a Gun (2014), Vera Brittain in Testament of Youth (2014), Gaby Teller in Operazione U.N.C.L.E. (2015) e Lara Croft nel film reboot Tomb Raider (2018) e nel suo sequel del 2021. Nel 2015 ha ottenuto il plauso universale per la sua performance dell’androide Ava in Ex Machina e della pittrice Gerda Wegener in The Danish Girl, per i quali ha ricevuto due nomination ai Golden Globe e ai Premi BAFTA (per quest’ultimo si è anche aggiudicata lo Screen Actors Guild Award e il Premio Oscar alla miglior attrice non protagonista, alla sua prima candidatura). Nel 2018 l’attrice ha annunciato di volersi prendere un anno sabbatico dalla recitazione. Per quanto riguarda la vita privata, invece, dall’autunno del 2014 ha una relazione con l’attore Michael Fassbender, conosciuto sul set di La luce sugli oceani, che ha sposato il 14 ottobre 2017 a Ibiza.

Leggi anche –> Il settimo figlio: cast, trailer e trama del film