Ps5, arrivo nuove scorte:di nuovo sold out in pochi secondi

Il mondo intero attende le nuove scorte di Ps5, intanto quelle immesse nel mercato nelle scorse ore sono andate sold out in pochi secondi.

Complice il rallentamento delle catene di produzione a causa del Covid-19, Sony non ha potuto fornire ai rivenditori un numero di console sufficiente a coprire la domanda degli acquirenti in tutto il mondo. Ciò nonostante, secondo quanto dichiarato da Jim Ryan, Ps5 è la console più venduta al lancio della storia di Playstation ed ha superato il numero di scorte vendute da Ps4 nel periodo di lancio (già record per la compagnia e per il settore).

I dati di vendita non fanno che confermare quanto la Ps5 sia desiderata dagli acquirenti ed è logico che ci sia grande voglia di sapere quando sarà possibile comprarla nuovamente anche in occidente. Secondo i rumor presto dovrebbe essere nuovamente disponibile su Amazon, ma la voce secondo cui le scorte sarebbero state fornite entro oggi, per il momento pare essersi rivelata non corretta.

Ps5 esordisce in India ed è sold out in pochi secondi

In attesa di conoscere la data e soprattutto il quantitativo di Ps5 che arriveranno prossimamente in occidente, Sony ha fatto il proprio debutto sul mercato indiano. Il lancio nel Paese asiatico è stato ritardato a causa di problemi legati al copyright che sono stati risolti nei giorni scorsi. I preorder sono stati disponibili online a partire da ieri 12 gennaio e si sono esauriti nel giro di pochi secondi.

Anche tutte le copie consegnate ai vari retailer del Paese sono già stata acquistate. Secondo le fonti locali il tempo di permanenza delle scorte nei negozi è stato in media tra i 5 ed i 10 minuti. Anche in questo caso la vendita fulminea è dovuta sia alla carenza di scorte che all’alta domanda. Pare che in 10 minuti siano state vendute tra le 4000 e le 5000 Ps5.

