Oroscopo del giorno, giovedì 14 Gennaio: tutti i segni dello Zodiaco

Ci stiamo avvicinando sempre di più al weekend. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di giovedì 14 Gennaio 2021.

La metà della settimana è oramai superata, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa ci riserverà questo giovedì. Che cosa avranno oggi in serbo per noi gli astri? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Nuovi amori e fortuiti incontri sono all’orizzonte? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di giovedì 14 Gennaio 2021.

Giovedì’ 14 Gennaio 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Durante la giornata di oggi la parola d’ordine sarà pazienza. Proprio così, per quel che riguarda l’amore e i sentimenti il consiglio migliore è quello di prendere le distanze ed aspettare. Presto potrete ricevere delle buone notizie.

Toro. Una giornata decisamente da dimenticare quella di oggi per voi. Molto probabilmente qualche vecchia conoscenza tornerà a bussare alle vostre e porte, gettando un po’ di confusione sul vostro cielo sereno. Cercate di mantenere la calma ed andrà tutto bene.

Gemelli. Attimi di profonda stanchezza per voi durante le prossime ore. Il consiglio migliore è quello di concedersi una pausa e di rimandare ai prossimi giorni le faccende che richiedono più tempo. Approfittatene per ricaricare le batterie e ripartire più forti di prima!

Cancro. Durante la giornata di oggi potreste essere un po’ più distratti del solito. Non è ancora però il momento adatto per riposare, dunque cercate di rimboccarvi le maniche e di rimanere concentrati sui vostri obiettivi ancora per un po’.

Leone. Ancora dubbi e ripensamenti per voi durante le prossime ore. Una questione tediosa in particolare vi sta ultimamente dando del filo da torcere ed è arrivato il momento di cominciare ad elaborare una soluzione. Fidatevi del vostro istinto e andrà tutto bene!

Vergine. La giornata si prospetta decisamente interessante per voi. Nuovi sviluppi sul piano lavorativo potrebbero regalarvi delle belle soddisfazioni. Anche in amore via libera, è arrivato il momento di mettere finalmente le cose in chiaro.

Bilancia. Le prossime ore saranno per voi estremamente positive e proficue. Potrete finalmente recuperare un po’ di buonumore e dedicarvi in tutta serenità ai vostri hobby ed alle vostre passioni. Lasciatevi andare e godetevi la vostra meritata serenità.

Scorpione. È in arrivo un weekend di fuoco, dunque è meglio che cominciate a prepararvi. Durante la giornata di oggi è però importante che non vi facciate distrarre dalle frivolezze e che rimaniate concentrati sui vostri doveri.

Sagittario. Durante la giornata di oggi fareste meglio a tenervi lontano dalle polemiche e dai conflitti, soprattutto in ambito sentimentale. Anche sul lavoro è necessario procedere con cautela, la mancanza di concentrazione potrebbe essere deleteria.

Capricorno. Nelle prossime ore molto probabilmente dovrete tirare fuori gli artigli e combattere. Qualche conflitto sul posto di lavoro necessiterà del vostro carattere. Cercate comunque di mantenere la calma e di optare in ogni caso per la diplomazia.

Aquario. Sarà una giornata importante per voi quella di oggi. È arrivato il momento di levarsi i sassolini dalle scarpe e di rimettere per bene in chiaro le cose. Non è più il momento di tenersi le cose dentro, dunque lasciatevi andare senza paura.

Pesci. La giornata di oggi si prospetta per voi decisamente interessante. Molto probabilmente vi ritroverete sommersi dagli impegni, che nonostante tutto vi regaleranno delle piacevoli soddisfazioni, tenetevi pronti!

