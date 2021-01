easyJet: voli al 40% di sconto. Svelate tutte le offerte

Sfruttare l’offerta di easyJet con il 40% di sconto su oltre 100mila posti a disposizione. Flessibilità e sicurezza sono le parole d’ordine.

Come fare per recuperare un po’ di fiducia nel mondo dei viaggi in questo 2021 appena iniziato? Probabilmente facendo il passo che più ci spaventa: prenotare un volo. Per chi è stato ligio alle regole e da marzo 2020 ad oggi al massimo si è spostato di Comune, ma non ha osato di più, l’idea di tornare a viaggiare è quasi follia. Non siamo più abituati, ma c’è uno stimolo interessante: le offerte e gli sconti che le compagnie aeree come easyJet mettono a disposizione.

Gli sconti per prenotare con easyJet

easyJet ha da poco lanciato una grande campagna di offerte con sconti fino al 40% su oltre 100mila posti per viaggiare fino a fine ottobre 2021. Sconti pazzeschi e voli a partire da pochissimi euro, questo è il sunto!

Inoltre, tenendo conto delle esigenze dei viaggiatori e della situazione estremamente mutevole del mondo che ci circonda ecco che arriva la flessibilità, ossia la possibilità di cambiare le date della vostra prenotazione a seconda delle esigenze. Questa offerta, unita alla possibilità di cancellazione gratuita offerta da molte strutture alberghiere permette di prenotare un viaggio senza troppi pensieri.

Cosa cercano i viaggiatori?

L’offerta termina martedì 19 gennaio 2021 alle 23. Quindi bisogna decidersi abbastanza in fretta. Il punto di forza di questa possibilità di prenotazione scontata non è tanto il risparmio economico quanto possibilità di modificare il tutto anche all’ultimo laddove ci fossero dei problemi legati a nuovi picchi di casi di emergenza da Covid-19.

Insomma, i vettori, così come gli alberghi e tutti i settori del comparto turistico, cercano di rispondere prontamente alle esigenze dei viaggiatori. Più sicurezza e maggiori possibilità relative al cambio data e cambio volo. Queste potrebbero essere le chiavi vincenti per riuscire ad incentivare le persone a prenotare ora, nonostante l’incertezza verso il futuro. Sapere di non perdere il denaro investito, ma alla peggio di dover solo cambiare i piani:

questa è la sicurezza vincente che può stimolare i viaggiatori a sfruttare le offerte di viaggio come quelle di easyJet.