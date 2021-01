Che tempo farà fino a fine gennaio? Cosa ci aspetta per i prossimi giorni? Il freddo continuerà oppure no?

Qual è la tendenza meteo per la seconda metà del mese di gennaio? Insomma, che tempo farà dalla prossima settimana sull’Italia?

Questa domanda se la stanno ponendo un po’ tutti perché in questi giorni abbiamo assaporato, se così si può dire, un po’ di freddo e gelo che ci ha lasciato senza parole! Non ci aspettavamo infatti che, da un momento all’altro, il Generale Inverno si risvegliasse e ci facesse sentire tutta la sua potenza!

Siamo nelle mani del Gelo Russo e la colonnina di mercurio lo sta ampiamente dimostrando. Vediamo allora cosa succederà nei prossimi giorni!

Lo sapevi che il modo di dire “Generale Inverno” è stato coniato in occasione della Campagna di Russia di Napoleone Bonaparte? All’epoca pare infatti che l’armata francese fosse stata sconfitta più dal clima che dalle armi!

Temperature in risalita fino al 17 gennaio, ma poi cambia tutto

Così oggi ci chiediamo come proseguiranno le previsioni meteo per questo mese di gennaio. Continuerà il freddo? La risposta sembra essere sì anche se, in queste ore di mercoledì 13 stiamo assistendo ad un generale miglioramento delle temperature che sembrano essere in cauta risalita. Situazione che però, lo hanno già detto tutti i meteorologi, non durerà.

Tendenza meteo dal 18 al 24 gennaio

Secondo quanto riportano gli esperti di 3bMeteo, questa settimana il freddo si farà sentire, ma non in modo così prepotente come potevamo aspettarci. La situazione cambia invece dal 18 al 24 gennaio.

In questo lasso di giorni secondo i modelli il rinforzo dell’anticiclone sulla Groenlandia e diverse correnti di aria fredda sembrano muoversi verso l’Europa. L’Italia, secondo le prime tendenze, potrebbe trovarsi nel bel mezzo di questa situazione con freddo e gelo soprattutto al nord. Al centro sud invece, seppure nei limiti delle medie stagionali, si prevede un leggerissimo rialzo termico.

Fine mese e inizi di febbraio

Per l’ultima settimana di Gennaio invece il fronte polare sembra essersi nettamente abbassato. Sempre secondo quanto riportano i meteorologi di 3bMeteo le regioni italiane potrebbero essere travolte da piogge e nevicate, soprattutto sulle Alpi. Al Sud invece pare che tutto resti ancora piuttosto protetto con un clima mite e asciutto.

