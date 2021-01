Matt Damon: chi è l’attore di The Martian, questa sera su Italia 1

Tra gli attori più amati di Hollywood, Matt Damon è il protagonista di “The Martian – Il Sopravvissuto” in onda questa sera su Italia 1.

Tra gli attori più talentuosi di Hollywood e decisamente anche tra i più amati, Matt Damon dagli anni ’90 ad oggi si è sempre spinto oltre ed è riuscito a costruirsi una carriera lunga e brillante. Questa sera lo vedremo nei panni dell’astronauta Mark nel capolavoro di Ridley Scotto “The Martian – Il Sopravvissuto” alle 21,30 circa su Italia1. Ecco la storia e la vita privata del biondo di Hollywood Matt Damon.

Matt Damon, chi è e che film ha fatto

Matt è nato sotto il segno della Bilancia nel 1970 a Cambridge, in Massachussets come Matthew Paige Damon. Da piccolo è sempre stato un bambino timido e introverso, soprattutto dopo che i suoi genitori hanno divorziato. Ma queste sue caratteristiche non lo hanno fermato dal perseguire i suoi sogni e la sua carriera. E’ proprio nella recitazione, infatti, che Matt ha trovato un antidoto.

Dopo aver studiato al liceo, Matt ha frequentato l’Università di Harvard per soli tre anni, prima di lasciare gli studi universitari per dedicarsi completamente alla sua passione: la recitazione. Il suo primo ruolo sul grande schermo è stato in una pellicola con Vincent D’Onofrio e Julia Roberts, “Mystic Pizza“. Tantissimi sono i ruoli in cui il pubblico di tutto il mondo lo ha amato: da “Interstellar“, capolavoro di Christopher Nolan, alla saga action di “Jason Bourne“, alla sua indimenticabile performance in “Salvate il soldato Ryan” di Steven Spielberg.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Matt è sposato con Luciana Bozan Barroso dal 2005. I due si sono conosciuti proprio sul set, mentre giravano “Fratelli per la pelle” e si sono innamorati. Insieme hanno anche avuto tre figlie, Gaia, Zavala e Stella.