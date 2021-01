Caterina De Angelis è la figlia di Margherita Buy e del suo ex compagno Renato. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Margherita Buy ha vissuto due grandi storie d’amore: la prima con Sergio Rubini, attore e collega, e la seconda con il chirurgo Renato De Angelis. Con quest’ultimo la relazione è durata 16 lunghi anni, suggellati dalla nascita nel 2001 di Caterina, prima e unica figlia dell’attrice. Conosciamola più da vicino.

Tutto su Caterina, prima e unica figlia della grande attrice

Caterina De Angelis oggi ha vent’anni e studia in Inghilterra. Frequenta la facoltà di Film Studies presso l’Università di Exeter e ha fatto parlare di sé lo scorzo marzo, durante il primo lockdown imposto dall’emergenza Coronavirus: molti giornali di gossip e non solo hanno raccontato come fosse riuscita a rientrare in Italia in piena pandemia.

Margherita Buy e Caterina hanno un rapporto molto stretto e intenso: “Sicuramente grazie a lei mi rispetto di più e mi curo… devo esserle d’esempio – ha dichiarato tempo fa l’attrice a IoDonna -. Voglio che pensi a me come a una madre attiva, che si tiene in forma. Sentirmi utile è una bella sensazione, ringiovanisce”. Mamma e figlia amano andare alla ricerca di piccoli cinema indipendenti, sale per spettacoli musicali e opere teatrali dal vivo nella Capitale, dove risiedono (ma non è dato sapere in quale quartiere).

Per essere sempre presente nella vita di sua figlia Margherita Buy ha fatto anche molte rinunce lavorative, declinando proposte di ruoli particolarmente impegnativi che l’avrebbero distolta dai compiti di madre; rinunce che però non le sono mai pesate. Come educatrice, Margherita Buy prova a dare a sua figlia regole rigide e a tenere sempre il punto, ma essendo troppo buona e alla fine spesso cede. Qui sotto il profilo Facebook della ragazza:



