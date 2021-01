Nasceva 51 anni fa Marco Pantani: tutti i misteri sulla sua morte

Marco Pantani avrebbe compiuto oggi, 13 gennaio 2021, 51 anni. La storia dell’ex campione di ciclismo, ripercorriamo le tappe

Marco Pantani è nato il 13 gennaio 1970 a Cesena prima di diventare uno dei più grandi ciclisti. La sua passione gli fu data dal nonno che gli aveva regalato una bicicletta vincendo così le prime gare fin da giovanissimo. Il ciclista romagnolo è stato punto di riferimento per tutti gli amanti delle due ruote essendo professionista per tanti anni, dal 1992 al 2003. Durante la sua carriera ha ottenuto 46 vittorie celebrando, inoltre, la storica doppietta Giro-Tour nel 1998: nello stesso anno non ci era riuscito nessuno. Proprio quando tutto girava alla grande, durante alcuni esami di routine gli furono trovati valori di ematocrito superiori alla media e venne escluso al Giro d’Italia nel 1999.

Leggi anche –> Marco Pantani, la tesi del pusher sulla morte del ciclista – VIDEO

Leggi anche –> Marco Pantani: cosa sappiamo sulla morte del ‘Pirata’ del ciclismo

Nasceva 51 anni fa Marco Pantani, le difficoltà

La batosta fu così grande che Marco non si riprese più: nel 2004 è stato trovato morto nella stanza del residence “Le Rose” di Rimini. Inizialmente l’autopsia svelò che si trattasse di edema polmonare e cerebrale causato da overdose di cocaina. Le cause della sua morte restano ancora incerte con numerose trasmissioni televisive, soprattutto le Iene, che hanno cercato di indagare meglio sul motivo della sua squalifica e della storia successiva. Proprio pochi giorni fa è tornato a parlato Angelo Zomegnan, direttore unico del Giro dal 200 al 2011, che ha rivelato ai microfoni di Libero: “Nel 1999 quando Marco Pantani fu fermato a Madonna di Campiglio quasi tutti i primi dieci in classifica facevano uso di sostanze dopanti”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Infine, ha svelato: ”In quegli anni gli atleti cercavano di migliorare in qualsiasi modo le loro prestazioni, non era vietato nulla ma semplicemente venivano governati. Quando Pantani fu fermato al Giro d’Italia a Madonna di Campiglio, anche i primi dieci in classifica facevano uso di sostanze dopanti per migliorare l’ossigenazione del sangue”. Perché solo Pantani fu bandito dalla competizione?