Mamma morta, Daiana stroncata a 28 anni durante passeggiata romantica

Addio alla povera e sfortunata Daiana, una mamma morta giovanissima nel corso di quello che doveva essere un momento di enorme felicità.

Una giovane mamma morta mentre passeggiava felicemente con il marito. Questo dramma ha interrotto la vita di Daiana Vianello, uccisa a soli 28 anni mentre era al Bacino Orseolo a Venezia. Di colpo la donna si è accasciata al suolo senza riprendersi più.

Neppure la corsa al più vicino pronto soccorso è servita a qualcosa. Il marito della mamma morta è sotto choc, come anche i genitori ed i fratelli di lei. La coppia viveva assieme alle sue bambine nella zona della Giudecca, nella città lagunare. E sui social network ora è tutto un fluire di ricordi e di messaggi pieni di commozione e di dolore, in memoria di Daiana. Molti sono anche i commercianti che la conoscevano per ovvi motivi.

Mamma morta, tutti la ricordano con grande dolore

Il suo consorte lavorava come gondoliere, ed un ex rappresentante della categoria si è fatto portavoce di tutti i lavoratori che si trovano solo a Venezia, nell’esprimere al marito di lei la più sentita vicinanza ed il cordoglio. Brava, tanto bella e dolcissima: sono questi gli aggettivi più utilizzati per ricordare la sfortunata 28enne.

Nella mattinata di mercoledì 13 gennaio si sono svolti i funerali all’interno della chiesa di San Gerardo Sagredo. Per ora non si conoscono i motivi del malore fatale che ha stroncato in pochi minuti Daiana. Si pensa ad un attacco di cuore inesorabile oppure ad una qualche problematica cerebrale come un aneurisma.