Made in Italy, la protagonista nella realtà è Franca Scozzani? Ecco la verità

Made in Italy è una serie che fa convogliare dentro di sé i fermenti degli anni Settanta. Non manca un omaggio a Franca Scozzani.

La serie è intrisa dei cambiamenti che stavano scuotendo l’Italia degli anni Settanta, ma ha come fulcro le rivoluzioni che stavano nascendo a Milano.

Il capoluogo Lombardo è stato il luogo in cui Giorgio Armani ha lavorato alla sua prima collezione e dove Giovanni Versace disegnava abiti per Callaghan. Questi e molti altri cambiamenti creativi verranno raccontati nel corsi degli episodi in arrivo su Canale 5.

Made in Italy omaggia la “signora della moda”

Questa serie tv si incarica di colmare un vuoto che è stato lasciato decantare per anni ai margini della televisione e del cinema. In effetti, la nascita della moda italiana non era mai stata davvero raccontata.

Non è un segreto che nella seria una figura di grande ispirazione sia stata Franca Scozzani. E’ proprio per questo che il primo episodio troviamo una dedica alla “signora della moda” prendendo in prestito un suo aforisma: “La moda non ha leggi, non ha regole ma senza ironia, che noia!”. La Scozzani ha avuto una carriera a dir poco brillante ed è stata per 28 anni la direttrice di Vogue Italia.

Una donna forte e indipendente che a ha visto aprirsi davanti a lei una carriera maestosa dopo essere diventata direttrice di “Vogue Bambini“. Il suo parere era fondamentale nel mondo della moda al punto che Giorgio Armani e Giovanni Versace sono stati messi in luce proprio da lei. Sfortunatamente, è scomparsa nel 2016 a 66 anni a causa di una brutta malattia.

In Made in Italy c’è un’altra figura di spicco che ha ispirato invece il personaggio di Rita Pasini. La donna più autorevole della rivista prende spunto da Adriana Mulassano, una giornalista di moda e collaboratrice storica del Corriere della Sera.