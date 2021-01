Made in Italy, la nuova serie sulla moda: anticipazioni e cast

By

Made in Italy sta per sbarcare sul piccolo schermo su Canale 5. La serie è incentrata sulla nascita della moda nel nostro bel paese.

L’appuntamento è per oggi, 13 gennaio, in prima serata su Canale 5. In un clima tutto anni Settanta, fra conflitti, cambiamenti e tanta creatività, la prospettiva sarà quella di una giovane redattrice.

La moda italiana sarà uno sfondo più che mai originale a una commedia romantica che vedrà al centro una protagonista di tutto rispetto che saprà incantare e far sognare.

Made in Italy: tutto quello che c’è da sapere

Tutto inizia con Irene Mastrangelo, la protagonista, che vive alla periferia di Milano con la famiglia. E’ una figlia di immigrati dal Sud che decide di rispondere all’annuncio della rivista di moda “Appeal” per riuscire a pagarsi gli studi.

Nella fiction la vedremo destreggiarsi tra i vari cambiamenti della moda milanese, sempre sotto il vigile sguardo delle severa caporedattrcie Rita Pasini. Sarà in questo ambito che potremo ascoltare e vedere gli stilisti che hanno gettato le basi per la grande moda italiana e che hanno affermato lo stile “Made in Italy”. Armani, Valentino, Krizia, Versace, Missoni, Fiorucci e tantissimi altri grandi nomi diventeranno i simboli dell’alta moda italiana.

A fare da sfondo, gli anni Settanta, un periodo in cui rivoluzioni creative e conflitti vanno di pari passo. Questi sono gli anni dell’emancipazione della donna e del divorzio, ma anche degli scontri in piazza e del terrorismo. I telespettatori potranno rivivere questi momenti grazie alla vita privata e professionale della protagonista.

A una storia così ricca e avvincente non può che esserci alle spalle un cast di tutto rispetto. Greta Ferro vestirà il ruolo della protagonista , ma condividerò lo schermo con Margherita Buy, Fiammetta Cicogna, Maurizio Lastrico, Valentina Carnelutti, Sergio Albelli, Giuseppe Cederna, Marco Bocci, Ninni Bruschetta, Anna Ferruzzo, Gaetano Bruno, Eva Riccobono, Stefania Rocca, Raoul Bova, Nicole Romanoff e tantissimi altri. Oltra chicca della serie è l’utilizzo dei costumi originali che sono stati offerti dalle grandi firme.