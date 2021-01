Made in Italy, chi è Fiammetta Cicogna: età, foto, amori, carriera

Fiammetta cicogna è una conduttrice televisiva, attrice e modella italiana. Oggi è protagonista della nuova fiction Mediaset “Made in Italy”.

La nuova fiction di Mediaset, “Made in Italy“, racconta la nascita della grande moda a Milano ed è in arrivo questa sera 13 gennaio nella prima serata di Canale 5. Tra i protagonisti c’è anche Fiammetta Cicogna, che interpreta la redattrice Monica Massimello della rivista “Appeal”.

Fiammetta Cicogna è nata a Milano il 17 maggio 1988. Suo padre è un noto produttore di candele e la madre è una volontaria presso gli ospedali del capoluogo lombardo. E’ la più piccola di tre fratello, Filippo, Federico e Fabio. A 3 anni ha iniziato a suonare il pianoforte e dopo aver conseguito il diploma si è iscritta a Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, scegliendo poi di cambiare il suo percorso con Lettere. Una volta laureata, però, ha scelto di intraprendere la carriera nel mondo dello spettacolo, partecipando come inviata dei Venice Music Awards nel 2009.

LEGGI ANCHE -> Armie Hammer, chi è l’attore: età, foto, carriera e vita privata

LEGGI ANCHE -> The Undoing, chi è il marito di Nicole Kidman: la storia di Keith Urban

Fiammetta Cicogna, i successi e la vita privata

Sempre nel 2009, Fiammetta Cicogna è stata la pianista del “Chiambretti Night“, il celebre programma di casa Mediaset. La svolta nella sua carriera è arrivata con la conduzione del programma “Wild – Oltrenatura” in onda su Italia 1. Nel 2011 ha partecipato come giurata a “Tamarreide” e fino al 2014 ha condotto insieme a Federico Russo “Takeshi’s Castle” in onda su Cartoon Network e Boing.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Come attrice, Fiammetta Cicogna ha partecipato a diversi film e serie tv di successo, come “Tutta colpa di Freud“, “Sapore di te“, “On Air – Storia di un successo“, “In vacanza su Marte“, “Doc: Nelle tue mani” e la nuovissima “Made in Italy“. Dal 2014 ha una relazione con l’imprenditore franco-svizzero Carl Hirschmann, nipote del fondatore della compagnia Jet Avion. La coppia ha due gemelle nate nel 2019.